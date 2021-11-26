警隊「女機師」操控無人機搜索行山失蹤人士　指可增加效率

不少人希望能找到一份可寓工作於興趣的好工。熱愛攝影的女警Kenix先後學會控制無人機類的航拍機及穿越機，一躍成為警隊「女機師」，除了多次代表香港出外參加無人機比賽，更將這項特殊技能融入警務工作中，使用航拍機協助搜尋失蹤者行山人士。

熱愛攝影的女警Kenix現可控制航拍機及穿越機。（《警聲》圖片）

警方新一期官方刊物《警聲》刊出Kenix訪問。投身警隊14年的她熱愛攝影，父親在2013年購買了一部航拍機後，她便開始嘗試航拍，啟發了她對操控無人機興趣，進而逐步提升控制無人機技術。

操控穿越機：感覺就像自己在飛行一般

Kenix表示，航拍機是無人機的一種，其優點是在電腦輔助下較方便使用。她於2018年在同袍介紹下接觸同屬無人機的穿越機，需透過無線電手動控制飛機，故難度較高，由於她擁有豐富操控航拍機的經驗，能較易掌握穿越機的技巧，所以她很快便有機會參加穿越障礙物的競速比賽。

Kenix介紹，操控穿越機時要佩戴連接鏡頭的眼鏡，「感覺就像自己在飛行一般，極具刺激和滿足感。」她練習駕駛穿越機數個月後，首屆「世界無人機錦標賽」在深圳龍崗舉行，由於比賽規定以隊際形式參加，港隊需要一名女將，故她便首次代表香港出戰。賽事有30多個國家或地區參與，「雖然我當時經驗尚淺，但亦可完成比賽。其後，我繼續代表香港參與世界賽等多項賽事，更於內地比賽中奪得金牌。」

控制穿越機頒獎典禮進行花式表演

Kenix先後駐守過旺角警區特遣隊、警察機動部隊、刑事情報科及鐵路警區等單位。她擅長駕駛無人機，正好配合警隊的搜索工作。她於2018年以兼任職務形式加入警察搜查隊，翌年獲調任重點及搜查組，用一己之長協助尋找山上失蹤者，「在合適環境下利用無人機搜集資料、收窄範圍，再派出人員前往搜索，能節省時間及增加效率。」

Kenix指，由於一般搜索工作需時較長，主要使用電池容量大的航拍機；而穿越機亦有用武之地，例如早前在少年警訊主辦的首屆「STEM-Up香港創新科技大賽」頒獎典禮上，她利用穿越機進行了精彩的花式表演，贏得觀眾連串掌聲。