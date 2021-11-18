新冠肺炎｜增4宗輸入個案　全部已打疫苗帶Delta變種病毒

本港新冠肺炎仍以輸入個案為主，今日（18日）新增4宗輸入個案，年齡介乎28至54歲，分別由新加坡、英國、巴基斯坦、德國和葡萄牙抵港，全部都已完成接種疫苗，並帶有L452R變種病毒株。今日初步確診個案少於5宗。



新增確診個案涉及4名男子，兩人由A組高風險地區抵港，另外兩人由B組中風險地區抵港。個案編號12398為一名54歲男子，他於11月16日從新加坡乘SQ894抵港，已在新加坡完成接種兩劑復必泰疫苗，沒有出現病徵，在機場檢測待行時驗出確診。

個案編號12399為53歲男子，曾到訪德國和萄牙，並在11月14日乘CX288抵港，曾在港接種兩劑復必泰疫苗，在檢疫期間被驗出確診。個案12400則為30歲男子，於11月14日從英國乘BA027抵港，曾在英國接種兩劑復必泰。另有一名28歲男子，個案編號12401，於11月14日從巴基斯坦經阿聯酋乘EK384抵港，已於巴基斯坦接種一劑克威莎疫苗。

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