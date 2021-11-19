新冠肺炎．最新｜今增一宗輸入　患者為抵港菲傭帶變種病毒

衞生防護中心今日（19日）公佈新增一宗輸入個案，34歲女患者為一名抵港菲傭，11月15日抵港，無病徵，帶L452R變種病毒，在竹篙灣檢疫中心確診，今日初步確診少於10宗。



政府今日（19日）公布已增購100萬劑復必泰疫苗以推行打第三針計劃，連同早前已付運抵港的750萬劑，政合共採購850萬劑復必泰疫苗。復星醫藥今早將BioNTech製造並於德國Baxter廠房封裝的該批增購疫苗付運抵港。



衞生防護中心昨日（18日）公佈新增4宗輸入個案，患者分別由新加坡及英國等抵港，均已接種疫苗及無病徵，並帶有L452R變種病毒，初步確診個案則少於5宗。

政府亦宣布，市民若已接種兩劑科興疫苗，而第二劑疫苗是在六個月前接種，不論是否屬於優先組別，均可由下周二(23日)開始預約，和由當天起接種第三劑新冠疫苗。此外，疫苗專家委員會日前亦宣布，建議將科興疫苗的接種年齡降至3歲，預料當局將盡快作出決定。

自由黨張宇人指，與飲食界代表和食衞局會面後，全港食肆最快下周四須掃安心出行才能進入堂食。



新冠肺炎︱34歲菲傭確診 帶L452R變種病毒 曾接種兩劑科興疫苗

【14:42】本港今天（19日）新增一宗確診個案，屬輸入個案，患者是一名34歲女子，她是外傭，由菲律賓抵港，在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，帶有L452R變種病毒。她在今年5至6月完成接種兩劑科興疫苗。而初步確診個案少於10宗。

新冠疫苗｜梁子超：無可能先處理科興第三針 復必泰亦須盡快安排

【10:15】政府昨天（18日）公布，市民若已接種兩劑科興疫苗而第二劑疫苗是在6個月前接種，不論是否屬優先組別，均可由下周二（23日）起預約和由當天起接種第三劑新冠疫苗。



呼吸系統專科醫生梁子超今日（19日）在電台節目指出， 以色列等地研究發現復必泰疫苗接種6個月後保護水平亦大幅下降，故不明白為何港府只安排接種科興疫苗市民先打第三劑，而復必泰則未有相關安排：「個個打時間唔同，無可能先處理科興第三針，復必泰都有啲人超過6個月，須盡快處理問題」。

▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼

