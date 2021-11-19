新冠肺炎．最新｜菲傭完成檢疫第27日樣本陽性　跑馬地滙文樓封區

衞生防護中心今日（19日）公佈新增一宗輸入個案，34歲女患者為一名抵港菲傭，11月15日抵港，無病徵，帶L452R變種病毒，在竹篙灣檢疫中心確診，今日初步確診少於10宗。



政府今日（19日）公布已增購100萬劑復必泰疫苗以推行打第三針計劃，連同早前已付運抵港的750萬劑，政合共採購850萬劑復必泰疫苗。復星醫藥今早將BioNTech製造並於德國Baxter廠房封裝的該批增購疫苗付運抵港。



衞生防護中心昨日（18日）公佈新增4宗輸入個案，患者分別由新加坡及英國等抵港，均已接種疫苗及無病徵，並帶有L452R變種病毒，初步確診個案則少於5宗。

政府亦宣布，市民若已接種兩劑科興疫苗，而第二劑疫苗是在六個月前接種，不論是否屬於優先組別，均可由下周二(23日)開始預約，和由當天起接種第三劑新冠疫苗。此外，疫苗專家委員會日前亦宣布，建議將科興疫苗的接種年齡降至3歲，預料當局將盡快作出決定。

自由黨張宇人指，與飲食界代表和食衞局會面後，全港食肆最快下周四須掃安心出行才能進入堂食。



【18:52】衞生署衞生防護中心今宣布，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的初步確診輸入個案。

個案涉及一名31歲女病人，為一名外籍家庭傭工。她乘搭航班5J272於10月23日從菲律賓抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陰性，於指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）進行強制檢疫的六次檢測，結果均呈陰性。

她於11月13日完成強制檢疫後返回僱主於跑馬地山村道50-52號滙文樓的居所。她11月18日再次進行檢測，其於社區檢測中心採集的樣本檢測結果呈初步陽性，但病毒量低，Ct值大於30，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。政府今晚7時30分在上述地址進行封區強制檢測。

【17:42】衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，建議明年新學期後為3至11歲兒童打科興。他指，疫苗計劃須循序漸進，並需要更多時間聆聽幼稚園學生及小學生家長的憂慮，從而作出更多教育工作。現時會先建議12歲至17歲的青少年先接種科興。

科興疫苗｜12至17歲學生先接種 3至11歲兒童最快明年新學期打針

（王潔恩攝）

新冠肺炎︱34歲菲傭確診 帶L452R變種病毒 曾接種兩劑科興疫苗

【14:42】本港今天（19日）新增一宗確診個案，屬輸入個案，患者是一名34歲女子，她是外傭，由菲律賓抵港，在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診，帶有L452R變種病毒。她在今年5至6月完成接種兩劑科興疫苗。而初步確診個案少於10宗。

新冠疫苗｜梁子超：無可能先處理科興第三針 復必泰亦須盡快安排

【10:15】政府昨天（18日）公布，市民若已接種兩劑科興疫苗而第二劑疫苗是在6個月前接種，不論是否屬優先組別，均可由下周二（23日）起預約和由當天起接種第三劑新冠疫苗。



呼吸系統專科醫生梁子超今日（19日）在電台節目指出， 以色列等地研究發現復必泰疫苗接種6個月後保護水平亦大幅下降，故不明白為何港府只安排接種科興疫苗市民先打第三劑，而復必泰則未有相關安排：「個個打時間唔同，無可能先處理科興第三針，復必泰都有啲人超過6個月，須盡快處理問題」。

▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼

