火炭工業區擬改住宅發展　熟食市場建小學　分三期重建料涉4706伙

繼規劃署建議將沙田小瀝源和上水兩個工業地帶改劃為住宅後，城規會近日再接獲申請，建議將鄰近港鐵火炭站的工業用地，改劃為住宅、「政府、機構或社區」、休憩用地等，將重建或改建為24幢住宅大樓，預料可提供4,706個單位，項目將會分三期進行，首期將重建沙田屈臣氏中心。申請人亦建議，在即將清拆的火炭（東）熟食市場現址，興建小學和巴士總站，以滿足社區需要。



文件顯示，涉及地盤面積達5.31平方米，擬議最高建築物高度為主水平基準上130米，將會以5倍地積比率，興建24座28至38層樓高的住宅樓宇，大樓包括1層零售商店、1層住宅大堂及兩層地庫，能提供4,706個住宅單位。

申請人Hybonia Limited表示，會透過重建或改建，逐步淘汰現有的工業用途，計劃將會分3期進行，其所持有、毗鄰禾寮坑遊樂場的沙田屈臣氏中心打響頭炮，重建成住宅大樓，成為整個計劃的第一期，及後火炭港鐵站對出、位於禾穗街、禾香街一帶的工廈則為項目的第二期；其餘的部分則納入最大規模的第三期。

文件又指，考慮到住宅發展項目的設計人口和適合用地，建議在即將清拆的火炭（東）熟食市場現址，興建不高於8層的小學，內有24間教室，以及一個巴士總站，有需要時，亦會將其他社會福利社區設施，安置在個別住宅項目中。

另外，城規會亦接獲申請，擬將天水圍天月路的綠化地帶改劃為住宅用地，擬議計劃鄰近濕地公園。文件顯示，擬議興建5座低至中層高的住宅樓字，其兩幢樓高25層，其餘三幢則不多於5層，最近濕地公園，合共能提供840個私人住宅單位，容納約2,352人。

申請人表示，將會採用階梯式建築物高度設計，另設有不少於2,352平方米的私人休憩用地、2層樓高的會所、游泳池及公園等，形容計劃的發展密度與規模與毗鄰正在改變的環境相容。