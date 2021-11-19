私校凱莉山債劵變廢紙　有家長料失千萬　斥教局縱「酒樓式清盤」

貴族私校香港凱莉山學校今年初爆出財困醜聞，前營運商負債逾三億元，拖欠員工薪金、租金之餘，家長購入總數逾兩億元的債券至今亦未獲退還。

廿多名無法退回債券的家長周五（19日）召開記者會，當中有人雖收到退款支票，卻被彈票。家長要求學校關聯公司還錢，敦促政府部門徹查凱莉山學校亂局，及吊銷學校牌照。

民主思路社區幹事、測量師姚潔凝表示，教育局不可卸責，允許學校如「酒樓清盤免責式」經營。



廿多名家長周五（19日）召開記者會，指無法退回香港凱莉山學校的債券，當中有家長料損失千萬。（李穎霖攝）

香港凱莉山學校醜聞爆發後，多名家長無法退回凱莉山學校債券。該校已發行的債券總值逾兩億元，每張債券面值192萬至300萬元不等，當中有家長持千萬元債券。逾30名家長已就事件報警，並由重案組跟進。

家長張太指，學校職員當初以「保證有學位」推銷債券，指將來可獲全數退回，並以可入讀英國凱莉山學校作招徠，她才決定購買。學校今年初爆出亂局後，她要求退回債券，但學校只將問題推向前營運商Mount Kelly International Limited（現稱PM Education Operation Limited）。

家長張太指已就事件向教育局投訴及報警，至今仍未得到實質協助。（李穎霖攝）

張太指已就事件向教育局投訴及報警，至今仍未得到實質協助，教育局更指債券問題與局方無關，形容有如「叫天不應，叫地不聞」。

學校兩間關聯公司早前清盤後，接手的負責人陳金兒近月開設「中國香港凱莉山學校有限公司」，更打算明日舉行招生活動。張太不滿學校未解決債務問題，卻改頭換面招生，要求政府跨部門調查事件，依法懲處違法人士。

家長吳先生指，本獲學校答應分期退還兩張共值384萬元的債券，惟第二期收到的兩張支票均被「彈票」，自此再無收到學校的消息。（李穎霖攝）

醜聞前辦退學 債劵退款仍彈票

另一家長吳先生，早於2020年4月，即學校亂局爆發前為女兒退學，並要求退還兩張共值384萬元的債券。學校拖延至2021年初始分期還款，惟吳先生只順利收到第一期64萬元的款項，第二期的兩張支票均被「彈票」，自此再無收到學校的消息。

他指，當初學校稱會在屯門及紅磡設校舍，才購買債券，惟兩個校舍最後都興建不成，債券亦淪為廢紙。

家長劉小姐亦指，談及學校今年開學後教學質素下降，又求助無門，一度哽咽。（李穎霖攝）

指學校稱債券三年後可轉讓 家長一度哽咽

家長劉小姐亦指，學校曾稱持有債券三年後可轉讓，惟職員後來反口，指「合約冇寫」。劉小姐談及今年開學後教學質素下降，又求助無門，一度哽咽。

除債券問題外，凱莉山亦疑違反《教育條例》，濫收費用。教育局早前回覆《香港01》指，並未批准該校收取等同三個月學費的入學押金，惟家長張太證實學校曾向她收取有關費用，劉小姐引述另一家長經歷，指指有人被職員一次過收取三年學費。

民主思社區幹事、測量師姚潔凝表示，自9月起收到數十名家長，就凱莉山學校的問題求助，當中有求助人稱，被學校以小朋友頑皮為由，收取5萬元補習費，及被要求買入更多債券。

姚潔瀅強調，教育局不可以以私校為由卸責，允許學校如「酒樓清盤免責式」經營，又指香港凱莉山濫用學校的特許經營權，局方應考慮吊銷其教育牌照。她又指，香港凱莉山的前任及現任經營者，均應該履行債券責任，又批評英國凱莉山容事件發酵，拒絕提供與香港校簽署的特許經營權協議，是置香港的債券持有人不顧。

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民主思路大律師麥慶歡指，香港校只屬特許經營，惟過往常以英國凱莉山「姐妹分校」作招徠，疑違《商品說明條例》。民主思路大律師朱柏陵指出，凱莉山學校的債券與一般不同，並無到期日，亦有折舊條款，即使家長成功退回，亦無法取回全數本金，籲家長買債券前要留心條款。

《香港01》正就凱莉山學校債券問題，向教育局查詢。

香港凱莉山學校今年初被爆拖欠員工薪金，學校6月一度停運，逾70名員工向入稟勞資審裁處追薪，大批家長亦就無法退回債券報案。

學校創辦人汪栢賢8月接受《香港01》訪問，稱退還債券的工作接近完成，惟大批家長指出從未收到退款。

主要負責學校債券的公司Mount Kelly Foundation Limited 7月被高院頒令清盤，學校前營運商Mount Kelly International Limited（現稱PM Education Operation Limited）早前啟動清盤程序，債權人會議文件披露，公司負債三億元，現金僅剩7,000元，當中逾6,000萬元債務為債券。

Mount Kelly Foundation的清盤人代表19日亦出席記者會，並指該公司涉債券的債務約為1.6億元。