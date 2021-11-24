「真係世界變」是九十年代香港人掛在口邊的口頭禪。過去兩年因為疫情，很多事都變了，一直在辨公室工作的打工仔在疫情嚴重時開始在家工作（Work from home），開會地點也由會議室變為視像軟件，同事彷彿變成「網友」。而改變通常是連鎖性的，以零售業為例，疫情影響下銷售由實體店轉到互聯網，亦連帶改變了人力資源政策（裁員減薪）與租務市場（租金下跌）。

撰文︰醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生



在公營機構做行政工作，也感受到行政運作模式、以至企業管治文化近年出現的微妙變化。過去公營機構在討論及落實新政策時，「管治」（Governance）是文件中最常出現的章節，推出政策前必須要釐清管治及執行架構，由那個部門作決策、每個部門負責的部份、向誰報告要列明，權責分工要清晰定義，講的是「過程」。

公營醫療體系在疫情期間面對嚴峻的挑戰，第二波及第三波疫情來勢洶洶，面對確診個案短時間飆升，要妥善應對反應必須要快，很多政策今天決定，數天後便要落實。在亞博館設立社區隔離設施便是一個最好的例子，當中涉及人手安排、電腦系統、感染控制及行政運作等，各聯網及總部各部門同事齊心合力，終於在短時間內投入服務。

市民對公營醫療是有期望的，以市民的角度出發他們需要的是「結果」︰新服務究竟何時推出？輪候時間的問題究竟何時解決？不難發現近年的會議文件、簡報都總會出現「路線圖」及「時間表」。「路線圖」要列出詳細的執行順序、而「時間表」則要列出每個過程的完成日期，以及完成目標的時間。與過去重視「過程」的文化不同，現在要的是「結果」。「路線圖」及「時間表」背後的潛台詞，其實就是「幾時交貨」四個大字。

香港面對人口老化問題。

要變，是必然的事，因為所有事都在高速改變。香港人口老化速度快，政府統計處發布的《香港人口推算2020–2069》，20年後65歲以的人口將會增加一倍、同時出生率亦大幅下降；醫療技術發展一日千里，人工智能已普及至各醫療服務環節。今時今日「過程」與「結果」同樣重要，只顧「過程」可能令政策成了明日黃花，反之太重視「結果」的政策往往會欠缺周詳，找出兩者的平衡點便是功力所在。

另外，漠視後果的快時尚(Fast Fashion)已成過去，社會需要的是可持續性（Sustainability），除了政策本身「過程」與「結果」間的平衡外，政策與政策間的互動及串連亦重要，社會需要的不是頭痛醫頭、腳痛醫腳的片斷式政策，而是可持續發展的長期醫療發展方案。

香港需有可持續發展的長期醫療發展方案。

舉個例子，現時65歲或以上長者為公立醫院主要服務使用者，如能配合政府加強基層健康教育的政策，讓長者及早進行檢查掌握自己身體狀況管理好健康，便可以在源頭「截上游」減少入院機會。另外，以日間醫療中心、家庭醫學、普通科門診診所及地區健康中心處理部分較輕微病症，亦有助縮短長者專科門診診所輪候時間。

世界不斷在變，如果我們不變，結果就只會被淘汰，Sad，but true。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

