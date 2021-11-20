新冠肺炎．最新｜內地疫情防控專家團抵港　明起四天考察抗疫設施

衞生署衞生防護中心今日表示，就三宗涉及國泰航空本地機組人員的輸入個案（個案編號分別為12376、12378及12387），根據最新的流行病學調查資料，中心認為因曾與該三宗個案於德國法蘭克福入住相同酒店正接受強制檢疫的111名機組人員，其強制檢疫要求可予以撤銷。



中心指三人其後承認曾數次離開酒店房間及到訪酒店附近的地方，三人亦有於酒店外見面或與朋友會面。



中心會進一步調查是否有人違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），提供不實資料以影響公共衛生調查工作，並會按需要採取執法行動。



本港昨日（19日）新增一宗新冠肺炎輸入確診個案，患者為一名已打劑科興疫苗菲傭。昨初步確診少於10宗，包括一名已完成21日檢疫的菲傭，她透過強制檢測才發現對新冠病毒呈陽性，並帶變種病毒L452R，不過病毒量低，政府昨夜對其居住的跑馬地山村道50-52號滙文樓封區檢測，預計今早（20日）10時完成行動。



另外，衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會18歲以下居民分兩階段接種科興疫苗，12歲至17歲少年為優先組別，建議明年新學期後才為3至11歲兒童打接種，並需要更多時間聆聽幼稚園學生及小學生家長的憂慮。



【19:35】衛生防護中心發言人表示，確診個案12388和12404，從外地抵港後均在位於赤鱲角的富豪機場酒店進行強制檢疫。由於兩宗個案於一周內確診，衞生防護中心正調查這兩宗個案的可能感染源頭，並進行全基因組測序分析以確定兩者是否有關連，有關工作仍在進行中。

通關｜內地專家團下午抵港 一連四日視察 了解本港防疫抗疫措施

【19:00】港府近月正爭取與內地通關，港府發言人表示，內地疫情防控專家團今日（20日）抵港，進行為期四天考察，了解香港的防疫抗疫工作和措施。內地專家團由港澳辦及衞健委組成。

專家團於今日抵港後，隨即出席政府安排的簡介會。政務司司長李家超在出席簡介會時表示，期望內地專家藉此機會更深入了解香港疫情形勢、抗疫工作的策略和政策措施。未來港府將繼續加強和貫徹落實各項防疫抗疫措施，創造有利條件全速推進恢復和內地逐步有序「通關」。

3染疫機師隱瞞曾離開德國酒店見朋友 衞署或檢控 111人撤檢疫令

【15:51】三名國泰貨機機師早前確診新冠肺炎，三人均聲稱他們在德國法蘭克福逗留期間沒有離開酒店房間，該酒店一度被懷疑出現爆發。不過，三人其後承認，曾數次離開酒店房間及到訪酒店附近的地方，三人亦有於酒店外見面或與朋友會面。衞生防護中心今天（20日）指，會進一步調查是否有人違法，提供不實資料以影響公共衛生調查工作，並會按需要採取執法行動。



早前政府安排過百名曾居於德國同一酒店的國泰機組人員接受檢疫，而根據最新的調查結果，中心認為三宗個案極可能是互相感染，或從酒店外的一個共同源頭感染，酒店出現爆發機會較低。中心確認，正檢疫的機組人員當中有10人為三宗個案的密切接觸者，其餘111人則可獲得撤銷強制檢疫令。

新冠肺炎︱單日增3宗確診 62歲男子完成接種疫苗仍出現4種病徵

【14:53】本港今天（20日）新增3宗確診個案，均屬輸入個案，包括一名31歲菲傭，她在完成檢疫後曾返回僱主位於跑馬地山村道 50-52號滙文樓的居所，在抵港後第27天檢測才驗到陽性。

另有一名62歲男確診者，他雖然已於5月底在香港完成接種兩劑復必泰疫苗，但他感染N501Y變種病毒後，仍出現4種病徵，分別是喉痛、咳嗽、流鼻水和頭痛。今天的初步確診個案少於5宗。

新冠肺炎｜楊德強：數十欖球隊來港防疫有挑戰 短期難復辦七欖

【11:21】新冠肺炎持情持續，令大型體育活動復辦無期，其中香港國際七人欖球賽宣佈再度因疫情要延期。體育專員楊德強今日(20日)出席電台節目時表示，若舉辦七欖賽事，將會有數十隊欖球隊由海外來港，球員比賽期間亦有很多身體接觸，防疫工作有挑戰，加上病毒有潛伏期，萬一有人確診，就有傳播風險，故短期內復辦有難度。

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通關｜許樹昌：明年通關再爆發機會高 應推高接種率、打第三針

【10:26】港府近月力爭與內地通關，不過疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（20日）在電台節目直言，「我覺得我哋現時無條件講開關」。他解釋，現時本港疫苗接種率仍未達70%，「未去到85%、90%，開關人命代價、對醫療系統衝擊代價唔低」。



政府專家顧問、新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌則認為，若明年與內地及海外通關，病毒進入社區及引起爆發機會高，因此須推高接種率及市民盡快接種第三針。

新冠疫苗｜劉宇隆：中學生接種率遇樽頸 冀可打科興後升至80%

【10:18】衞生防護中心聯合科學委員會今日（19日）公佈安排，12至17歲中學生可以率先注射科興疫苗，預料明年新學期才安排3至11歲兒童打針。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日在電台節目（20日）表示，不少中學生因希望打科興，令接種率至70%便遇樽頸位。故預期推出科興接種後，中學生接種率可提高至80%以上，有助中學恢復全日面授課程。預料明年初可將疫苗接種推展至小學生，積累兩、三個月經驗再推展至幼稚園。



政府專家顧問、新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌則表示，不論是成人或小朋友，接種科興亦要打三針才算叫完成。

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▼11.19跑馬地滙文樓封區檢測▼



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