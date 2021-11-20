新冠肺炎．最新｜初確診少於10宗　跑馬地菲傭檢疫完驗出變種病毒

本港昨日（19日）新增一宗新冠肺炎輸入確診個案，患者為一名已打劑科興疫苗菲傭。昨初步確診少於10宗，包括一名已完成21日檢疫的菲傭，她透過強制檢測才發現對新冠病毒呈陽性，並帶變種病毒L452R，不過病毒量低，政府昨夜對其居住的跑馬地山村道50-52號滙文樓封區檢測，預計今早（20日）10時完成行動。

另外，衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會18歲以下居民分兩階段接種科興疫苗，12歲至17歲少年為優先組別，建議明年新學期後才為3至11歲兒童打接種，並需要更多時間聆聽幼稚園學生及小學生家長的憂慮。



▼11.19跑馬地滙文樓封區檢測▼



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