新冠肺炎．最新｜內地專家團下午續進行視察　今増2宗輸入個案

訪港的內地疫情防控專家團今早（21日）開始考察行程，早上先到機場，並進入禁區了解本港防疫工作，食物及衞生局局長陳肇始與衞生防護中心傳染病處主任張竹君等官員陪同。正午時份，專家團轉到俗稱「臨時醫院」的北大嶼山醫院香港感染控制中心視察。

港府近月正爭取與內地通關，政務司司長李家超在出席簡介會時表示，港府將繼續加強和貫徹落實各項防疫抗疫措施，創造有利條件，推進恢復和內地逐步有序通關。早前有消息稱最快下月初有望小通關，但立法會議員田北辰今料最快要到下月底才能實現。

本港昨日（20日）新增3宗新型肺炎輸入個案，分別由加拿大、巴基斯坦抵港，其餘一人為早前初步確診、居於跑馬地滙文樓的31歲外傭。輸入個案中有兩人帶有L452R變種病毒株，另一人帶有N501Y變種病毒株，全部患者均已接種新冠疫苗。



▼11.21內地專家團巡視本港檢疫安排▼



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新冠肺炎｜增2宗輸入確診同帶變種病毒 初確診少於5宗

【14:22】衞生署衞生防護中心公布新增2宗輸入確診個案，全部涉及變異病毒株的感染，均由A組指明地區（高風險）抵港。至今本港個案累計12,402宗。

其中一名75歲老翁19日乘搭國泰航班CX252由英國返港，在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，他於8月20日及10月29日在英國接種兩劑復必泰疫苗；另一名為35歲女子，在指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）檢疫期間確診，她於17日由從菲律賓經航班CX906抵港，她於7月27日在菲律賓接種一劑强生疫苗。

▼11.19跑馬地滙文樓封區檢測▼



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