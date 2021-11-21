新冠肺炎．最新｜愉景灣居民外遊美國返港初確診　旭暉閣封區檢測

訪港的內地疫情防控專家團今早（21日）開始考察行程，早上先到機場，並進入禁區了解本港防疫工作，食物及衞生局局長陳肇始與衞生防護中心傳染病處主任張竹君等官員陪同。正午時份，專家團轉到俗稱「臨時醫院」的北大嶼山醫院香港感染控制中心視察。

港府近月正爭取與內地通關，政務司司長李家超在出席簡介會時表示，港府將繼續加強和貫徹落實各項防疫抗疫措施，創造有利條件，推進恢復和內地逐步有序通關。早前有消息稱最快下月初有望小通關，但立法會議員田北辰今料最快要到下月底才能實現。

本港昨日（20日）新增3宗新型肺炎輸入個案，分別由加拿大、巴基斯坦抵港，其餘一人為早前初步確診、居於跑馬地滙文樓的31歲外傭。輸入個案中有兩人帶有L452R變種病毒株，另一人帶有N501Y變種病毒株，全部患者均已接種新冠疫苗。



▼11月21日愉景灣旭暉閣封區檢測▼



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愉景灣青年到美國一周返港初確診帶變種病毒 住所旭暉閣封區檢測

【19:42】政府對愉景灣蘅峯旭暉閣作出限制與檢測宣告及強制檢測公告。自晚上7時40分起限制在旭暉閣內的人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（ 22日）上午約6時完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

根據最新安排，與涉及變異病毒株的確診本地個案居於同一大廈的人士須在有關確診者送院治理或離開香港前最後逗留在該建築物的當天翌日起計的第三、七、12及19日進行強制檢測。

11月21日晚大嶼山愉景灣蘅峯旭暉閣封區檢測，涉一名青年居民外遊美國返港時檢測呈初步確診。（政府新聞處圖片）

【19:28】衞生署衞生防護中心公布正調查一宗初步確診輸入個案。患者為一名23歲男病人，他於11月14日前往美國，離港前一日毒病檢測結果呈陰性，於昨日（20日）由美國經國泰航班CX521抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測結果呈陽性，並出現病徵，病人的Ct值少於30（病毒量不算極少），並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。他已於香港接種兩劑復必泰疫苗。

中心指，由於病人於潛伏期曾在港居住，而他帶有變異病毒株，其傳染性和感染風險更高，為審慎起見，政府今晚會將病人於香港居住大嶼山愉景灣蘅峯旭暉閣作出限制與檢測宣告。他於潛伏期在港到訪的地點亦會納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

▼11.21內地專家團巡視啟德社區會堂個案追蹤辦公室▼



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▼11.21內地專家團巡視港珠澳大橋▼



內地專家團訪港第二日行程。（《香港01》製圖）

▼11.21內地專家團巡視竹篙灣檢疫中心▼



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通關｜內地專家視察機場、臨時醫院 陳肇始張竹君陪同

【14:45】為爭取香港與內地通關，內地專家組昨日（20日）抵港，一連四日進行考察。食物及衞生局局長陳肇始及衞生防護中心傳染病處主任張竹君，陪同他們今早到香港機場、臨時醫院視察本港防疫設施，了解確診患者入院後的流程等。

▼11.21內地專家團巡視本港檢疫安排▼



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新冠肺炎｜增2宗輸入確診同帶變種病毒 初確診少於5宗

【14:22】衞生署衞生防護中心公布新增2宗輸入確診個案，全部涉及變異病毒株的感染，均由A組指明地區（高風險）抵港。至今本港個案累計12,402宗。

其中一名75歲老翁19日乘搭國泰航班CX252由英國返港，在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，他於8月20日及10月29日在英國接種兩劑復必泰疫苗；另一名為35歲女子，在指定檢疫設施（竹篙灣檢疫中心）檢疫期間確診，她於17日由從菲律賓經航班CX906抵港，她於7月27日在菲律賓接種一劑强生疫苗。

通關｜田北辰料12月底才有望小通關 ：全港食肆用安心內地先放心

【12:01】香港與內地小通關風聲愈吹愈烈，內地專家組昨日（20日）抵港考察四日。早前有消息傳出，下月初香港便可跟內地設限額通關，不過，立法會議員田北辰今（21日）吹淡風，認為絕不可能。他解釋，至少要等待本月底所有食肆都規定使用安心出行，並且落實14日後才令內地放心，因此估計通關日期最快也要到下月底。

田北辰會參選第七屆立法會新界西北選舉，對手有民建聯周浩鼎及新思維黃俊瑯。立法會各界別參選人名單，請參閱《香港01》選舉網站。

▼11.19跑馬地滙文樓封區檢測▼



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