新冠肺炎．最新｜內地專家團到訪灣仔帝盛酒店　檢視檢疫酒店運作

本港昨日（21日）新增兩宗輸入個案，累計增至12,402宗。初步確診有5宗，衞生防護中心昨晚公布其中一宗，涉及一名外遊美國一周後返港的23歲青年，並確認帶有L452R變異病毒株，其在潛伏期居住的愉景灣蘅峯旭暉閣納入封區檢測，另有10個地方納入強制檢測公告，包括中環蘭桂坊榮華里10號Le Jardin、雲咸街33號LKF Tower 1樓Tazmania Ballroom等。

此外，本港正與內地商討兩地通關事宜，內地專家團今日（22日）展開第3日考察。昨日則到了五個地方，包括機場、臨時醫院、港珠澳大橋香港口岸、竹篙灣檢疫中心及啟德社區會堂的衞生防護中心個案追蹤辦公室。



【10:20】張竹君與一眾內地專家到梁顯利油麻地社區檢測中心視察，進場前各人先使用｢安心出行｣。

（黃偉倫攝）

【09:25】衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君與一眾內地專家等人，今早到灣仔帝盛酒店視察，惟未見陳肇始同行。專家團成員包括港澳辦交流司副司長劉文達、國家衞健委疾控局一級巡視員賀青華、廣東疾控中心副主任何劍峰及中山大學附屬第一醫院重症醫學科主任管向東。

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▼11月21日愉景灣旭暉閣封區檢測▼



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▼11月22日強制檢測公告詳情▼



【00:01】本港昨日（21日）出現一宗涉及L452R變異病毒株的初步確診輸入個案，一名23歲青年離港到美國一周後回來，抵港後於機場檢測呈陽性。政府今天晚上宣布，由於患者在潛伏期曾在香港逗留，故有10個地方被納入強制檢測公告。

資料顯示，他日常除了會在愉景灣出沒外，亦曾到去過蘭桂坊的酒吧或餐廳「Le Jardin」及「Tazmania Ballroom」，而部份巴士路線、中環或愉景灣渡輪碼頭，亦同樣被納入強制檢測公告內。有關人士須於11月23日（周二）或之前接受檢測。

▼11.21內地專家團巡視啟德社區會堂個案追蹤辦公室▼



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內地專家團訪港第二日行程。（《香港01》製圖）

【昨日總覽】新冠肺炎．11.21｜愉景灣青年遊美國返港初確診 旭暉閣封區檢測

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▼11.21內地專家團巡視機場及臨時醫院▼



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▼11.21內地專家團巡視竹篙灣檢疫中心▼

