新冠肺炎．最新｜大摩ICC女職員訪英兩周返港初確診　7處所強檢

本港今日（22日）新增3宗輸入個案，全部涉及變異病毒株感染，其中兩人為抵港外傭，另一個案涉一名外遊美國一周後返港23歲青年，其在潛伏期居住的愉景灣蘅峯旭暉閣昨晚（21日）納入封區檢測，另有10個地方納入強制檢測公告，包括中環蘭桂坊榮華里10號Le Jardin、雲咸街33號LKF Tower 1樓Tazmania Ballroom等。連同新增個案，本港確診個案累計增至12,405宗，

此外，本港正與內地商討兩地通關事宜，內地專家團今日（22日）展開第3日考察。



【23:58】食物及衞生局發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處19個指明地方的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

其中7處涉及一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案。患者為一名27歲女病人，居於上環永樂街72-76號永利大廈。她於11月7日前往英國，離港前於11月6日進行的毒病檢測結果呈陰性。她從英國經航班VS206於11月21日（昨日）抵港，在機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測結果呈陽性，病人沒有病徵，Ct值少於30，即病毒量相當低，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。

患者在尖沙咀環球貿易廣場（ICC）37樓摩根士丹利銀行亞洲有限公司工作，最後上班日期為11月3日。她於4月21日及5月12日於香港接種兩劑復必泰。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住、工作和曾到訪的地點已納入強制檢測公告，除了患者住所及工作公司，尚有中環食肆扒房 La Vache!、Honky Tonks Tavern、 H Queen’s 3樓 ICHU和清水灣大坳門村泰式私房菜AMTARDA ，以及跑馬地香港足球會。

此外，因應早前兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處四個指明地方的人士需要再次進行檢測，包括：海港城太平洋會3樓紫荊閣、海港城太平洋會1樓、K11人文購物藝術館及荔枝角公園體育館。

任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測，即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測，同時應密切留意身體狀況，如有任何輕微病徵必須立即求醫並接受檢測。

另外，由於八間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

港府周二不接受抵港人士深喉唾液樣本 須直達社區檢測中心檢測

【23:30】政府今晚（22日）宣布，明日（23日，星期二）起將調整抵港人士核酸檢測安排，不再接受深喉唾液樣本檢測，必須到社區檢測中心以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測。



他們如需乘搭公共交通工具，只可選乘的士，中途不得下車，並須記錄所乘搭車輛的車牌號碼，並由乘搭該車輛當日起計保留該紀錄30天，或使用「安心出行」作紀錄。

港大微生物學系講座教授袁國勇展示富豪機場酒店5樓房間鋪排及其中一名患者所戴的氣閥口罩。(王潔恩攝)

富豪機場酒店現空氣傳播 首患者戴「自私口罩」疑開房門時播毒

【21:50】衞生署專家到富豪機場酒店調查後，衞生防護中心首席醫生歐家榮表示，審視編號12388及12404個案，兩名患者均帶N501Y變種病毒，基因排序完全一模一樣，證明二人互相感染；二人重疊日子為11月11至14日，分別住5111號及5112號客房，屬對面單位。他指共採樣87個，當中25個對病毒呈陽性，都是屬病人房間，而走廊的樣本均呈陰性。

袁國勇表示，相信是一宗空氣傳播個案。他指出，編號12388患者最早發病，他是戴氣閥口罩，即吸入的空氣經過過濾，但呼出空氣則沒有過濾，病毒直接呼出，加上有一半開房門取食物或棄垃圾時間沒有戴口罩，致散播病毒；房間設計雖是負壓，但原來只有上方的三分二的空氣會進入房內，下方的三分一則流向走廊，房內病毒可流出走廊；同樓層有150間客房，但只有兩部空氣清新機，5111及5112房間之間的空氣幾乎靜止，令病毒會留一段時間。袁呼籲勿戴氣閥口罩，促航空公司、機場入境處人員及酒店員工，要即時要求人關人士更換，重申外科口罩才適合。

歐家榮表示，與患者同期有28名檢疫人士居住同層，當中7人仍在檢疫，其他已檢疫完畢的21人已聯絡上，要求他們盡快前往再檢測；中心會召回兩患者所居住房間左三及右三房間共12間房的住客再檢疫14日。他重申，21人在離開前均再進行檢測並呈陰性。

港大微生物學系講座教授袁國勇促停用氣閥口罩，防止有患者散播病毒。(黃浩謙攝)

【21:20】因應有兩宗早前公布的輸入個案，從外地抵港後均於赤鱲角檢疫酒店富豪機場酒店進行檢疫，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今晚到酒店視察，預計於完成視察後見記者。

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【19:36】澳門「微調」港人入境限制，新型冠狀病毒感染應變協調中心宣佈，自11月23日凌晨1時起， 所有由香港前往澳門人士，須在登上往澳門交通工具時出示72小時內有效的核酸檢測陰性結果證明，較現時24小時有效略為放寬，未能出示的非澳門居民可被拒絕入境。違反者可能依法承擔相應的行政、刑事責任。

應變協調中心強調，在入境前14天內有香港旅居史的人士，仍須要接受醫學觀察。

【16:10】政府今日（22日）宣布，年齡介乎12至17歲的青少年可以優先由12月2日開始預約接種科興疫苗。

他們可於當日早上9時起，透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站（www.covidvaccine.gov.hk）預約到社區疫苗接種中心或醫院管理局馬鞍山家庭醫學中心和天水圍（天業路）社區健康中心接種疫苗。 政府亦會為青少年和學生提供特別接種疫苗途徑，包括在社區疫苗接種中心為學校提供特別預約及接送服務。教育局將於本周內致函各學校，通知有關安排。

通關｜內地專家團兩日視察約10處所 周二落區了解人群聚集管理

【15:58】衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君與一眾內地專家等人到達天水圍醫院，食物及衞生局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞在醫院大門迎接。專家等人進入醫院前，要先掃描「安心出行」二維碼。

【14:25】內地專家團下午抵葵青4號貨櫃碼頭，了解海港口岸及涉船員等高風險人士的管理。

新冠肺炎｜新增3宗輸入個案全帶變種病毒 1印傭1菲傭抵港後確診

【14:15】本港今日新增3宗輸入個案，全部涉及變異病毒株感染，其中兩人為抵港外傭，另一個案涉一名外遊美國一周後返港23歲青年，本港確診個案累計增至12,405宗。

【11:20】內地專家已到達華大基因進行視察。

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【10:20】張竹君與一眾內地專家到梁顯利油麻地社區檢測中心視察，進場前各人先使用｢安心出行｣。

11月22日內地專家團到港視察第三日，上午又到梁顯利油麻地社區檢測中心視察。（黃偉倫攝）

【09:25】衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君與一眾內地專家等人，今早到灣仔帝盛酒店視察，惟未見陳肇始同行。專家團成員包括港澳辦交流司副司長劉文達、國家衞健委疾控局一級巡視員賀青華、廣東疾控中心副主任何劍峰及中山大學附屬第一醫院重症醫學科主任管向東。

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港大感染及傳染病專家何栢良今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，香港長時間基本「清零」，只有零星個案走入社區，相信香港大致上在各方面都符合內地要求，料兩地有望好快通關。他指，內地專家來港視察，相信在防疫上會給予港府意見，認為政府應該認真考慮，以滿足要求。

科興接種年齡下限已獲批降低至3歲，他相信，內地關注兒童接種率，期望3至11歲兒童可盡早接種。何指，變種病毒個案中，相當大比例是年輕人或兒童受感染，而當疫情爆發，家庭傳播鏈中，兒童是較先確診，反映有接種的需要。他續指，根據疫苗設計及接種數據，兒童打針是安全。

▼11月21日愉景灣旭暉閣封區檢測▼



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▼11月22日強制檢測公告詳情▼



【00:01】本港昨日（21日）出現一宗涉及L452R變異病毒株的初步確診輸入個案，一名23歲青年離港到美國一周後回來，抵港後於機場檢測呈陽性。政府今天晚上宣布，由於患者在潛伏期曾在香港逗留，故有10個地方被納入強制檢測公告。

資料顯示，他日常除了會在愉景灣出沒外，亦曾到去過蘭桂坊的酒吧或餐廳「Le Jardin」及「Tazmania Ballroom」，而部份巴士路線、中環或愉景灣渡輪碼頭，亦同樣被納入強制檢測公告內。有關人士須於11月23日（周二）或之前接受檢測。

▼11.21內地專家團巡視啟德社區會堂個案追蹤辦公室▼



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內地專家團訪港第二日行程。（《香港01》製圖）

【昨日總覽】新冠肺炎．11.21｜愉景灣青年遊美國返港初確診 旭暉閣封區檢測

通關｜內地專家團巡視機場竹篙灣等五處 陳肇始張竹君陪同

愉景灣青年到美國一周返港初確診帶變種病毒 住所旭暉閣封區檢測

強制檢測│美國回港初確診青年離港前蒲蘭桂坊兩酒吧 共10處上榜

新冠肺炎｜增2宗輸入確診同帶變種病毒 初確診少於5宗

通關｜田北辰料12月底才有望小通關 ：全港食肆用安心內地先放心

▼11.21內地專家團巡視機場及臨時醫院▼



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▼11.21內地專家團巡視竹篙灣檢疫中心▼

