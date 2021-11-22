新冠肺炎．最新｜12至17歲青少年12月2日起　可預約接種科興疫苗

本港今日（22日）新增3宗輸入個案，全部涉及變異病毒株感染，其中兩人為抵港外傭，另一個案涉一名外遊美國一周後返港23歲青年，其在潛伏期居住的愉景灣蘅峯旭暉閣昨晚（21日）納入封區檢測，另有10個地方納入強制檢測公告，包括中環蘭桂坊榮華里10號Le Jardin、雲咸街33號LKF Tower 1樓Tazmania Ballroom等。連同新增個案，本港確診個案累計增至12,405宗，

此外，本港正與內地商討兩地通關事宜，內地專家團今日（22日）展開第3日考察。昨日則到了五個地方，包括機場、臨時醫院、港珠澳大橋香港口岸、竹篙灣檢疫中心及啟德社區會堂的衞生防護中心個案追蹤辦公室。



【16:10】政府今日（22日）宣布，年齡介乎12至17歲的青少年可以優先由12月2日開始預約接種科興疫苗。

他們可於當日早上9時起，透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站（www.covidvaccine.gov.hk）預約到社區疫苗接種中心或醫院管理局馬鞍山家庭醫學中心和天水圍（天業路）社區健康中心接種疫苗。 政府亦會為青少年和學生提供特別接種疫苗途徑，包括在社區疫苗接種中心為學校提供特別預約及接送服務。教育局將於本周內致函各學校，通知有關安排。

【15:58】衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君與一眾內地專家等人到達天水圍醫院，食物及衞生局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞在醫院大門迎接。專家等人進入醫院前，要先掃描「安心出行」二維碼。

【14:25】內地專家團下午抵葵青4號貨櫃碼頭，了解海港口岸及涉船員等高風險人士的管理。

新冠肺炎｜新增3宗輸入個案全帶變種病毒 1印傭1菲傭抵港後確診

【14:15】本港今日新增3宗輸入個案，全部涉及變異病毒株感染，其中兩人為抵港外傭，另一個案涉一名外遊美國一周後返港23歲青年，本港確診個案累計增至12,405宗。

【11:20】內地專家已到達華大基因進行視察。

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【10:20】張竹君與一眾內地專家到梁顯利油麻地社區檢測中心視察，進場前各人先使用｢安心出行｣。

（黃偉倫攝）

【09:25】衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君與一眾內地專家等人，今早到灣仔帝盛酒店視察，惟未見陳肇始同行。專家團成員包括港澳辦交流司副司長劉文達、國家衞健委疾控局一級巡視員賀青華、廣東疾控中心副主任何劍峰及中山大學附屬第一醫院重症醫學科主任管向東。

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港大感染及傳染病專家何栢良今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，香港長時間基本「清零」，只有零星個案走入社區，相信香港大致上在各方面都符合內地要求，料兩地有望好快通關。他指，內地專家來港視察，相信在防疫上會給予港府意見，認為政府應該認真考慮，以滿足要求。

科興接種年齡下限已獲批降低至3歲，他相信，內地關注兒童接種率，期望3至11歲兒童可盡早接種。何指，變種病毒個案中，相當大比例是年輕人或兒童受感染，而當疫情爆發，家庭傳播鏈中，兒童是較先確診，反映有接種的需要。他續指，根據疫苗設計及接種數據，兒童打針是安全。

▼11月21日愉景灣旭暉閣封區檢測▼



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▼11月22日強制檢測公告詳情▼



【00:01】本港昨日（21日）出現一宗涉及L452R變異病毒株的初步確診輸入個案，一名23歲青年離港到美國一周後回來，抵港後於機場檢測呈陽性。政府今天晚上宣布，由於患者在潛伏期曾在香港逗留，故有10個地方被納入強制檢測公告。

資料顯示，他日常除了會在愉景灣出沒外，亦曾到去過蘭桂坊的酒吧或餐廳「Le Jardin」及「Tazmania Ballroom」，而部份巴士路線、中環或愉景灣渡輪碼頭，亦同樣被納入強制檢測公告內。有關人士須於11月23日（周二）或之前接受檢測。

▼11.21內地專家團巡視啟德社區會堂個案追蹤辦公室▼



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內地專家團訪港第二日行程。（《香港01》製圖）

【昨日總覽】新冠肺炎．11.21｜愉景灣青年遊美國返港初確診 旭暉閣封區檢測

通關｜內地專家團巡視機場竹篙灣等五處 陳肇始張竹君陪同

愉景灣青年到美國一周返港初確診帶變種病毒 住所旭暉閣封區檢測

強制檢測│美國回港初確診青年離港前蒲蘭桂坊兩酒吧 共10處上榜

新冠肺炎｜增2宗輸入確診同帶變種病毒 初確診少於5宗

通關｜田北辰料12月底才有望小通關 ：全港食肆用安心內地先放心

▼11.21內地專家團巡視機場及臨時醫院▼



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▼11.21內地專家團巡視竹篙灣檢疫中心▼

