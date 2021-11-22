又一城餐廳經涉襲4警　警追疑刑毀男女時遇襲　女疑犯乘機逃脫

餐廳經理涉於前年11月，在九龍塘又一城連環襲警多名警員，意圖協助被捕者逃走，一名女疑犯最終逃脫，經理則事後在家中被補。他今（22日）在西九龍法院否認4項襲警及1項協助、教唆、慫使或促使合理羈押下逃離罪受審，控方指警方當日拘捕涉刑毀的兩男女時，遭突然出現的被告襲擊，指他以拳頭襲擊襲擊4名警員，女疑犯趁機逃走。被告事後駕車離開，同月在住所被捕。



被告韋穎恆（36歲，餐廳經理），被控於2019年11月10日在又一城L1層襲擊執行職責的警務人員A、B、C、D，並於同日同地，協助、教唆、慫使或促使一名女子逃離警員C的羈押。

數名蒙面男女在千両外聚集並破壞

控方案情指，有網民於案發當日在又一城發起「和你 shop」示威活動，多名警務人員在商場內進行埋伏。及至下午 4時29分，數名蒙面人先後在1 樓的「千両」外聚集，其中有人在卷閘上噴字，及以士巴拿擊打電閘鎖頭位置時。數名警員其後抵達及作拘捕行動，警員C及D分別制服兩男女，其他人則往電梯方向逃去。

被告出手拉走女疑犯

之後，多名警員先後到場支援，大量人群聚集及逼近警員及被制服的兩男女。警員C及F見狀將疑犯帶到牆邊看守，有警員向人群展示委任證及發出要求散開的警告。及後，被告突然用右手打 B的左上臂，並大力拉走女疑犯，B隨即用警棍打被告的右邊大腿。警員C、D及A見狀出手阻止女疑犯被拉走，被告則不斷以拳頭襲擊各警員，包括把 D按在地上打 2至3拳及拳打D的面部，隨後有其他人加入襲擊警員，女疑犯期間逃去無蹤。

被告事後駕駛私家車離去，警方則透過其駕駛的車輛鎖定被告，最終於11月29日在其住所拘捕被告。

審訊明續。

案件編號：DCCC 218/2020