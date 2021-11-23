新冠肺炎．最新｜通關第2次對接會議11.25舉行　林鄭︰冀盡快通關

本港昨日（22日）新增三宗輸入個案，全部涉及變異病毒株感染，包括一名外遊美國一周後返港23歲青年，累計增至12,405宗。昨初步確診個案則少於10宗，包括一名前往英國兩周、於本周日（21日）抵港時被驗出對病毒呈陽性的摩根士丹利銀行亞洲有限公司27歲女職員。



至於正在本港進行四日防疫考察的內地專家團，行程今日（23日）來到尾聲，或為兩地通關帶來新進展。據悉，內地專家傾向接受本港沒有追蹤功能的「安心出行」紀錄行蹤安排，而為期兩周的防疫措施將於明晚（24日）午夜屆滿，政府最快今日（23日）公布所有食肆本周四（25日）起，食客進入時必須掃瞄安心出行，不能再「填紙仔」。



▼11月22日強制檢測公告詳情▼



通關｜梁子超：公共交通高危無追蹤成缺口 料商統一兩地檢疫要求

【10:19】政府擬要求所有食肆須使用「安心出行」程式，預料最快今（23日）公布本周內推行措施。呼吸系統專科醫生梁子超早上表示，食客進食時會除下口罩，加上食肆環境較狹窄，因此屬於高危處所，需要較好的追蹤系統。惟另一高危的公共交通工具，卻一直是追蹤「缺口」，建議政府考慮加入藍牙技術，自動追蹤市民的行蹤。



今日是內地專家團訪港考察的尾聲，梁子超認為，內地專家主要憂慮輸入個案來源，因此首個行程先到機場巡視，認為機場如何分隔國內和國外航班是考驗，而本港與內地在指定群組豁免檢疫上有較大差距，包括本港機組人員毋須隔離致爆疫，相信內地專家團會探討雙方能否統一要求。

【10:03】特首林鄭月娥指，昨日接到港澳辦通知，第二次對接會議本周四在深圳舉行，港方會由政務司司長李家超率領。而東京奧運國家隊運動員，亦會於12月3日至5日訪港。

林鄭月娥表示，昨日接到港澳辦通知，第二次對接會議本周四在深圳舉行，港方會由政務司司長李家超率領。（梁鵬威攝）

安心出行｜黃家和料全港食肆本周強制用 倡同步放寬B類營業限制

【09:30】政府擬要求所有食肆須使用「安心出行」程式，預料最快本周推行，以提供條件與內地通關，餐飲聯業協會會長黃家和今早（23日）表示，業界大致同意改用「安心出行」，相信能遏止食客在「填紙仔」時報稱虛假資料，令食肆受諸連，認為現時市民已續漸習慣使用安心出行，對食肆的影響僅屬短期。



他又透露，早前已向政府提出反建議，希望新措施推出後，能放寬B類食肆的營業限制，包括延長營業時間至午夜12時、將每枱相隔1.5米放寬至1.2米。他又希望政府能維持放寬對長者、小童，以及殘疾人士的豁免，方便無法使用安心出行或智能電話的市民用餐。

強制檢測｜8間學校爆流感 聖公會東涌幼兒學校、籽苗幼稚園上榜

【00:01】食物及衞生局發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處19個指明地方的人士接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

其中7處涉及一宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案。患者為一名27歲女病人，居於上環永樂街72-76號永利大廈。她於11月7日前往英國，離港前於11月6日進行的毒病檢測結果呈陰性。她從英國經航班VS206於11月21日（昨日）抵港，在機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測結果呈陽性，病人沒有病徵，Ct值少於30，即病毒量相當低，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。

強制檢測│大摩女職員初確診 ICC、跑馬地香港足球會等7地點上榜

患者在尖沙咀環球貿易廣場（ICC）37樓摩根士丹利銀行亞洲有限公司(Morgan Stanley Asia Pacific，簡稱大摩)工作，最後上班日期為11月3日。她於4月21日及5月12日於香港接種兩劑復必泰。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住、工作和曾到訪的地點已納入強制檢測公告，除了患者住所及工作公司，尚有中環食肆扒房 La Vache!、Honky Tonks Tavern、 H Queen’s 3樓 ICHU和清水灣大坳門村泰式私房菜AMTARDA ，以及跑馬地香港足球會。

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▼11.22 內地專家團考察天水圍醫院▼



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▼11.22 內地專家團考察梁顯利油麻地社區檢測中心▼



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