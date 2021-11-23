女嬰出生8天亡　母分孕時使用吸盤致頭部現腫塊　被裁定死於不幸

年逾40歲孕婦在聯合醫院分娩時用上吸盤助產，惟女嬰誕生後頭部出現腫塊，後來情況轉差並在8天後亡。死因庭就事件作研訊，指女嬰因帽狀健膜下出血，引發腦部缺氧缺血、肺出血及急性腎衰竭而死亡。女嬰母親稱曾建議剖腹，質疑院方未有向她解釋真空吸引術的風險。專家認為女嬰頭部出現腫塊與用吸盤有關，惟女嬰腦出血情況異常嚴重，院方「要做既野都做晒」，即使反應再快亦未必能改變結果。死因裁判官何俊堯今（23日）裁定女嬰死於不幸



逝世的女嬰詹雪琳於2016年1月30日凌晨誕生，其母親在聯合醫院分娩時，院方曾3次使用真空吸引術為她助產，雪琳出生後，醫生發現她頭部有腫塊，並把她送往深切治療部觀察，惟雪琳的情況不斷轉差，同年2月6日早上10時14分死亡，在世僅8天。醫管局在研訊中以有利害關係一方列席。

自然生產不成功曾要求剖腹產子

雪琳的母親翁美容稱，她確認懷孕時42歲，之後產檢一直沒有異常。翁在2016年1月28日因血壓高留院，醫生翌日建議催生，至30日凌晨，翁嘗試自然生產不成功，要求剖腹產子，惟醫生稱：「你仲有力講野，不如再試下，我幫助你。」翁稱當時不清楚「幫助」是指用真空吸盤，亦沒有人向其解釋情況。雪琳於第4次真空吸引術成功被吸出，翁要求看看女兒，當時覺雪琳「唔多喊」，醫生指其心跳不太正常，雪琳之後被送往深切治療部，最終於2月6日早上10時14分，出生僅8天逝世。

主要證人供詞。(詳看下圖)

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醫生稱用吸盤前有獲孕婦口頭同意

為翁接生的陳頌妍醫生則指，事前曾向翁解釋真空吸引術及剖腹生產的風險，建議採用真空吸引術，翁有作口頭同意。陳之後3度使用吸引術均未能吸出嬰兒，遂叫住院婦產專科醫生畢詠雯協助。畢到場後亦認為使用真空吸引術為最安全的做法，最終於第4次成功將嬰兒吸出。雪琳出生後，陳有到「救仔車」查看其情況，雪琳當時「有喊、有郁動」，頭部有水腫，惟助產士覺得雪琳「抖氣唔順」，遂叫兒科醫生到場協助。

雪琳出生後兩小時出現惡化

在雪琳出生後5分鐘到場協助的兒科醫生李詠琛供稱，雪琳被送至新生兒深切治療部（NICU)後，李檢查發現其頭部有腫塊，懷疑為帽狀腱膜下出血，但由於非發展中情況，僅需急切監測。李同意腫塊形成主要因素為分娩時三度使用真空吸引術，但強調帽狀腱膜下出血比想像中常見，輕微者只需持續觀察，有機會自行痊癒。惟兩小時後，李發現雪琳並不活躍且較安靜，頭皮腫塊有流動及漲大等現象，情況有惡化跡象，遂期間先後召喚了兩名更資深的醫生到場協助，雪琳其後更一度心跳停頓須急救。

當晚8時出現缺血缺氧情況

時任聯合醫院副顧問醫生馮寶姿續指，雪琳的情況於同晚8時許轉差。及至1月31日，雪琳持續出血，缺血、缺氧情況影響到其他器官，導致腎臟出現衰竭。翌日凌晨，雪琳出現抽筋情況，醫生因而擔心其腦部出現問題，其後的腦部掃描發現雪琳有帽狀腱膜下出血、因大出血引致頭部缺氧及缺血及腦膜下小出血。至2月4日，雪琳的腎臟功能雖然沒有好轉，惟其他維生指數穩定，遂決定將雪琳轉送至瑪嘉烈醫院進行透析治療。但雪琳到步後作進一步檢查後，發現其頭部有嚴重顱內出血，不適宜進行透析。

兒科專家指嚴重出血屬難處理情況

兒科專家霍泰輝供稱，雪琳的致死原因是帽狀健膜下出血，而缺血、缺氧腦損傷則與大量出血有關，繼而休克導致體內多個器官受損。雪琳當時的出血情況快得驚人，稱：「即使醫生盡力追，輸血畀佢，可能追唔到。」又指院方「要嘅嘢都做咗」。雖然院方的確有進步的空間，如可以再快點「畀血畀水」，但亦未必可以改變後果，因為始終嚴重出血屬非常難處理的問題。

案件編號：CCDI-89/2017