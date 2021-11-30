大灣區｜調查顯示僅12.5%港青有興趣北上發展　七成指資訊不足

青年發展委員會副主席劉鳴旗下的MWYO青年辦公室，就大灣區就業進行一項電話調查，僅有12.5%受訪本地青年對大灣區全職工作感到興趣，相較組織於2019年做的同樣調查下跌1.3個百分點；有超過七成受訪者則認為大灣區的就業資訊不足。



MWYO青年辦公室調查顯示，僅有12.5%受訪青年對大灣區全職工作感到興趣。（馬煒傑攝）

較兩年前同一調查少1.3個百分點

MWYO青年辦公室於5月至7月委托中大香港亞太研究所進行一項電話調查，訪問了1,002名18-34歲本地青年，以了解他們對大灣區就業的觀點。

調查結果顯示，僅有12.5%受訪者表示對大灣區全職工作感到興趣，對比組織於2019進行的同樣調查，較當年的13.4%下跌了1.3個百分點，有下跌的跡象。

調查亦發現，有70.9%受訪者認為大灣區的就業資訊不足；認為與工作有關的生活資訊不足的受訪者則為73.9%；對大灣區的規劃發展政策有認識31.7%。反映不少青年都認為有大灣區的資訊並不足夠。

港青對內地資訊自由、民主法治觀感差

香港青年對內地的觀感普遍都較差，當中以資訊自由（86.4%）、民主法治（84.7%）及食品安全（79.6%）最差。對比2019及2020的數據，最大差別是醫療衛生，由2019年9.7%升至13.0%受訪者對內地醫療衛生觀感良好。

MWYO高級研究員黎卓然認為，大灣區青年就業計劃18,000元的薪金保貼，彌補了他們對工資不穩的擔憂。（馬煒傑攝）

較多受訪者認為香港前景較好

於沒興趣前往大灣區就業的受訪者當中，近半（49.1%）表示是由於個人或家庭原因，當中包括語文能力、人脈不足及內地工資偏低難以照顧家人等；亦有46.9%受訪者認為內地資訊失自由，而對大灣區全職就業不感興趣；30.4%受訪者則認為內地生活質素較香港差。

就兩地前途而言，一半受訪者認為兩地前景相若，38%受訪者認為香港前景較好，僅得10%受訪者認為大灣區的前景較好。在眾多學科當中，以資訊科技、工程相關科目的學生較傾向認為於大灣區的前景較好，佔32%，其餘則為自然科學相關科目（25%）及人文學科（9%）；而傾向認為香港前景較好的學科則以醫療護理相關科目為主，佔85%，體藝相關科目及社會科學則分別有65%及48%。

MWYO調查員陳朗軒。（馬煒傑攝）

半數無意北上青年指僱主提供住宿可增誘因

雖然僅有12.5%受訪者對大灣區就業有興趣，但其餘87.1%沒有興趣的受訪者當中，有12.9%對大灣區青年就業計劃感到興趣。MWYO高級研究員黎卓然認為大灣區青年就業計劃18,000元的薪金保貼，彌補了他們對工資不穩的擔憂；有45%受訪者認為如規定僱主提供住宿，可提升對大灣區青年就業計劃的興趣；有31.5%受訪者則認為擴闊職位工種選擇可提升興趣。

對於提升青少年對大灣區的興趣，MWYO提出數個建議，包括針對青年對症下藥提供支援及宣傳，增加大灣區就業資訊和技能課程；亦可參考現有工作假期計劃，增加青年與創業青年交流的機會；以及設立人才資料庫、企業名單及就業網頁供青年參考，以加深大灣區的人才循環。