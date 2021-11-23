澳洲Coffin Bay生蠔疑受副溶血性弧菌污染　食安心中指示停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（23日）表示，產自澳洲Coffin Bay的即食Pacific生蠔懷疑受到副溶血性弧菌污染。經調查後，兩個進口商曾進口受影響產品到港，中心已指示有關進口商停售、下架及回收有關產品，同時指示業界暫停所有來自Coffin Bay養殖區的即食生蠔進口及在港出售。中心提醒，業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。



圖片為示意圖，非涉事生蠔。 （資料圖片）

兩間進口商曾進口涉事生蠔

中心發言人說，根據澳洲新西蘭食品標準管理局的公布，產自澳洲Coffin Bay的即食Pacific生蠔因懷疑受到副溶血性弧菌污染而進行回收。根據資料，Coffin Bay養殖區共包括四個採集區，分別為Port Douglas採集區、Mt Dutton Bay採集區、Kellidie Bay West採集區及Kellidie Bay East採集區。中心已即時指示業界暫停所有來自Coffin Bay養殖區的即食生蠔進口及在港出售。

中心初步調查發現，發現兩個進口商曾進口受影響產品到港，包括「環球海產有限公司」及「毅行海產有限公司」，中心已指示有關進口商停售、下架及回收有關產品，並正追查有關產品的分銷情況。

中心稱會通知澳洲當局，亦會知會本地業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動，現時調查仍然繼續。