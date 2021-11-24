新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　社交距離措施午夜後延續兩周

本港昨日（23日）公布新增6宗輸入個案，其中5人帶有L452R變種病毒，包括一名與兩名家人由巴基斯坦抵港的6歲男童，3人抵港後在機場檢測時確診；初步確診個案少於5宗。新冠疫苗接種率至昨終於達可接種人口的7成。



今晚（24日）午夜到期的社交距離措施延續兩周至12月8日。政府昨公布，由12月9日起，即再下一輪社交距離措施的生效日期，強制使用「安心出行」流動應用程式的規定將擴展至所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的處所，包括餐廳、健身室、戲院、主題公園等。屆時，所有進入有關處所的顧客或使用者均須先使用「安心出行」掃描場所二維碼。



▼旺角熟食市場11.23午膳情況▼



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▼11月23日強制檢測公告▼



▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



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【昨日總覽】新冠肺炎．11.23｜強制使用安心出行12.9日起擴至所有食肆、戲院

安心出行︱12.9起進入食肆、戲院、主題公園等場所必須使用

安心出行｜350間A類食肆未有二維碼 睇戲非必需 難料票房影響

安心出行｜勢擴至全港食肆強制使用 餐廳料外賣增多將加人手應付

安心出行｜旺角熟食市場冷清 老闆冀所有食肆強制掃碼客人會回流

通關︱消息：周四對接會議主要商討技術問題 會議後有望拍板落實

通關｜梁子超：公共交通高危無追蹤成缺口 料商統一兩地檢疫要求

通關｜內地專家團四日考察行程於疫苗接種中心結束 聶德權送別

▼內地專家團11月23日在港第四日考察▼



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新冠疫苗︱接種率終達70% 專家倡軟硬兼施推動長者盡快打針

新冠肺炎｜今增6宗輸入 阿聯酋航空違例禁從迪拜及曼谷抵港兩周

強制檢測｜鰂魚涌小學等5校爆流感上榜 港威翡翠拉麵小籠包覆檢

香港國際七欖賽五度延期虧損兩億 欖總宣布節流方案裁12人兼減薪

高本恩、潘烈文、蕭傑恒等學者獲獎 表揚在新冠肺炎研究所作貢獻

▼11.22 內地專家團考察天水圍醫院▼



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▼11.22 內地專家團考察梁顯利油麻地社區檢測中心▼

