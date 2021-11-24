新冠肺炎．最新｜增一宗74歲老翁離世前14日曾接種疫苗

衞氐署公佈，截至11月21日的過去一星期，接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。個案涉及一名74歲男子，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。



本港昨日（23日）公布新增6宗輸入個案，其中5人帶有L452R變種病毒，包括一名與兩名家人由巴基斯坦抵港的6歲男童，3人抵港後在機場檢測時確診；初步確診個案少於5宗。新冠疫苗接種率至昨終於達可接種人口的7成。



今晚（24日）午夜到期的社交距離措施延續兩周至12月8日。政府昨公布，由12月9日起，即再下一輪社交距離措施的生效日期，強制使用「安心出行」流動應用程式的規定將擴展至所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的處所，包括餐廳、健身室、戲院、主題公園等。屆時，所有進入有關處所的顧客或使用者均須先使用「安心出行」掃描場所二維碼。



新冠疫苗｜增一宗老翁離世前14日內曾接種疫苗 累計數字48宗

【17:35】衞氐署今日(24日)公佈，截至11月21日的過去一星期，接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名74歲老翁，但並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。另外，過去一星期沒有接獲12至15歲青少年接種復必泰後，出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

新冠肺炎｜今增1宗輸入 韓國抵港8歲女童竹篙灣檢疫中心確診

【15:07】衞生防護中心今日(24日)公佈新增一宗輸入個案，患者為8歲女童，帶有L452R變種病毒，本月13日由韓國抵港，同行35歲女親友於11月17日在酒店檢疫期間確診，女童轉到竹篙灣檢疫中心隔離，22日出現發燒及喉嚨痛病徵，今日確診。另外，今日初步確診少於5宗。

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【14:18】衛生署衛生防護中心公布新增1宗輸入確診個案，至今本港個案累計12412宗（包括12 411宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案為輸入個案，涉及變異病毒株。患者為一名8歲女童，本月13日從韓國經航班KE607抵港。她是早前輸入個案（個案12396）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。

安心出行｜健身業界憂生意暴跌30% 促放寬營業限制：俾條路我行

【11:24】政府昨日（23日）公布，12月9日起，使用「安心出行」規定將擴展至所有受防疫條例規管處所，即自當天起，進入任何食肆、戲院、健身中心、美容院、博物館、主題公園等埸所之前，都必須以「安心出行」掃碼，不再接受「填紙仔」。



健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎今早（24日）在電台節目形容，措施如同「災難」，預料短期內生意將爆跌30%，當中一半客人至少短暫流失，促請政府推行新措施時，同步放寬營業限制，包括增加每個時段客戶的人數、以及在做運動時脫下口罩，「你收緊一邊政策嘅時候，係咪可以放寬返呢？對市民又好、對我哋又好，係咪可以畀返條路我哋行吓呢？」

安心出行｜黃傑龍料A類食肆將升級 難轉型做外賣：周街人山人海

【10:12】政府昨日（23日）公布，12月9日起所有受防疫條例規管的處所均須強制使用「安心出行」。代表飲食業的稻苗學會會長黃傑龍今早（24日）在電台節目表示，最受影響的是從未使用過「安心出行」的300多間A類食肆，餐廳要培訓員工「一眼關七」執行有關措施，相信有關餐廳日後亦會「升級」做B類，又建議政府維持現時對兒童和長者的豁免措施，「一家人出去，帶住個一、兩歲細路都要用安心出行，你即係想引發國際笑話啫，唔合理㗎嘛」。



他又指，現時街上「人山人海」，轉型做外賣或未能滿足市民需求，亦會對生意有影響，相信只會有小部分食肆轉投外賣行列，促請政府推出新措施同時，放寬食肆營業限制和四人限聚令，才能說服市民使用「安心出行」。

▼旺角熟食市場11.23午膳情況▼



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▼11月23日強制檢測公告▼



▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



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【昨日總覽】新冠肺炎．11.23｜強制使用安心出行12.9日起擴至所有食肆、戲院

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▼內地專家團11月23日在港第四日考察▼



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新冠疫苗︱接種率終達70% 專家倡軟硬兼施推動長者盡快打針

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▼11.22 內地專家團考察天水圍醫院▼



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▼11.22 內地專家團考察梁顯利油麻地社區檢測中心▼

