新冠肺炎．最新｜政府：檢疫人士及照顧者不可戴有呼氣閥口罩

衞氐署今日公佈，截至11月21日的過去一星期，接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告。個案涉及一名74歲男子，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。



本港昨日（23日）公布新增6宗輸入個案，其中5人帶有L452R變種病毒，包括一名與兩名家人由巴基斯坦抵港的6歲男童，3人抵港後在機場檢測時確診；初步確診個案少於5宗。新冠疫苗接種率至昨終於達可接種人口的7成。



今晚（24日）午夜到期的社交距離措施延續兩周至12月8日。政府昨公布，由12月9日起，即再下一輪社交距離措施的生效日期，強制使用「安心出行」流動應用程式的規定將擴展至所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的處所，包括餐廳、健身室、戲院、主題公園等。屆時，所有進入有關處所的顧客或使用者均須先使用「安心出行」掃描場所二維碼。



【19:24】為進一步防止新冠肺炎病毒的傳播，政府今日（24日）在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下發出指示，要求在指定檢疫酒店接受強制檢疫的人士及其同住照顧者不可佩戴附有呼氣閥或排氣口的口罩。

新冠肺炎｜陳馮富珍：短期要提升全球疫苗接種率 戴口罩仍是必須

【18:02】全球新冠肺炎疫情持續近兩年，歐洲最近更出現大反彈，多國需封城或收緊防疫措施。世界衞生組織榮譽總幹事陳馮富珍今日(24日)以視像會議方式，參與在本港舉行的亞洲醫療健康高峰論壇，她表示提升全球疫苗接種是平息疫情關鍵，短期仍要以戴口罩等防疫措施防止疫情加劇，亦要做好全球疫苗分配。

新冠疫苗｜增一宗老翁離世前14日內曾接種疫苗 累計數字48宗

【17:35】衞氐署今日(24日)公佈，截至11月21日的過去一星期，接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名74歲老翁，但並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。另外，過去一星期沒有接獲12至15歲青少年接種復必泰後，出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

新冠肺炎｜今增1宗輸入 韓國抵港8歲女童竹篙灣檢疫中心確診

【15:07】衞生防護中心今日(24日)公佈新增一宗輸入個案，患者為8歲女童，帶有L452R變種病毒，本月13日由韓國抵港，同行35歲女親友於11月17日在酒店檢疫期間確診，女童轉到竹篙灣檢疫中心隔離，22日出現發燒及喉嚨痛病徵，今日確診。另外，今日初步確診少於5宗。

+ 5

【14:18】衛生署衛生防護中心公布新增1宗輸入確診個案，至今本港個案累計12412宗（包括12 411宗確診個案和一宗疑似個案）。新增個案為輸入個案，涉及變異病毒株。患者為一名8歲女童，本月13日從韓國經航班KE607抵港。她是早前輸入個案（個案12396）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。

安心出行｜健身業界憂生意暴跌30% 促放寬營業限制：俾條路我行

【11:24】政府昨日（23日）公布，12月9日起，使用「安心出行」規定將擴展至所有受防疫條例規管處所，即自當天起，進入任何食肆、戲院、健身中心、美容院、博物館、主題公園等埸所之前，都必須以「安心出行」掃碼，不再接受「填紙仔」。



健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎今早（24日）在電台節目形容，措施如同「災難」，預料短期內生意將爆跌30%，當中一半客人至少短暫流失，促請政府推行新措施時，同步放寬營業限制，包括增加每個時段客戶的人數、以及在做運動時脫下口罩，「你收緊一邊政策嘅時候，係咪可以放寬返呢？對市民又好、對我哋又好，係咪可以畀返條路我哋行吓呢？」

安心出行｜黃傑龍料A類食肆將升級 難轉型做外賣：周街人山人海

【10:12】政府昨日（23日）公布，12月9日起所有受防疫條例規管的處所均須強制使用「安心出行」。代表飲食業的稻苗學會會長黃傑龍今早（24日）在電台節目表示，最受影響的是從未使用過「安心出行」的300多間A類食肆，餐廳要培訓員工「一眼關七」執行有關措施，相信有關餐廳日後亦會「升級」做B類，又建議政府維持現時對兒童和長者的豁免措施，「一家人出去，帶住個一、兩歲細路都要用安心出行，你即係想引發國際笑話啫，唔合理㗎嘛」。



他又指，現時街上「人山人海」，轉型做外賣或未能滿足市民需求，亦會對生意有影響，相信只會有小部分食肆轉投外賣行列，促請政府推出新措施同時，放寬食肆營業限制和四人限聚令，才能說服市民使用「安心出行」。

▼旺角熟食市場11.23午膳情況▼



+ 2

▼11月23日強制檢測公告▼



▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



+ 21

【昨日總覽】新冠肺炎．11.23｜強制使用安心出行12.9日起擴至所有食肆、戲院

安心出行︱12.9起進入食肆、戲院、主題公園等場所必須使用

安心出行｜350間A類食肆未有二維碼 睇戲非必需 難料票房影響

安心出行｜勢擴至全港食肆強制使用 餐廳料外賣增多將加人手應付

安心出行｜旺角熟食市場冷清 老闆冀所有食肆強制掃碼客人會回流

通關︱消息：周四對接會議主要商討技術問題 會議後有望拍板落實

通關｜梁子超：公共交通高危無追蹤成缺口 料商統一兩地檢疫要求

通關｜內地專家團四日考察行程於疫苗接種中心結束 聶德權送別

▼內地專家團11月23日在港第四日考察▼



+ 9

新冠疫苗︱接種率終達70% 專家倡軟硬兼施推動長者盡快打針

新冠肺炎｜今增6宗輸入 阿聯酋航空違例禁從迪拜及曼谷抵港兩周

強制檢測｜鰂魚涌小學等5校爆流感上榜 港威翡翠拉麵小籠包覆檢

香港國際七欖賽五度延期虧損兩億 欖總宣布節流方案裁12人兼減薪

高本恩、潘烈文、蕭傑恒等學者獲獎 表揚在新冠肺炎研究所作貢獻

▼11.22 內地專家團考察天水圍醫院▼



+ 1

▼11.22 內地專家團考察梁顯利油麻地社區檢測中心▼

