荃灣海盛路智能停車周四啟用　設78個自動泊車車位

本港泊車位不足，長期困擾駕駛人士。政府於2018年初，委託顧問研究推展智能泊車系統先導計劃，之後成功物色7個項目的選址，當中荃灣海盛路的自動泊車系統，將於明日﹙25日﹚投入服務。運輸署表示，整個停車場將一共提供245個車位，當中78個為自動泊車車位。



運輸署表示，荃灣海盛路的自動泊車系統，將於明日﹙25日﹚投入服務。（黃偉倫攝）

運輸署表示，位於荃灣海盛路及海角街交界的政府短期租約停車場，將於明日啟用自動泊車系統，提供更多泊車位和更有效運用空間。署方指，短期租約用地於去年12月批出，其固定租期為5年，之後按月續租。租戶採用了6組拼圖型自動泊車系統，一共在245個車位中，提供78個自動泊車車位。

大埔白石角自動泊車系統料明年底啟用

另一幅位於大埔白石角擬安裝自動泊車系統的政府短期租約用地，運輸署指已完成招標工作，標書評審程序現正進行中，預料該泊車系統可於明年年底投入服務。

運輸署續稱，日後為新短期租約停車場招標，及就現有短期租約停車場重新招標時，會研究在相關停車場採用自動泊車系統可行性。當取得荃灣海盛路及大埔白石角項目的經驗後，將可考量不同短租停車場採用自動泊車系統的可行性，例如財務可行性，地下公用設施會否妨礙興建自動泊車系統，相關用地會否在短期内回收以展開其長遠發展計劃等。

政府會繼續推展自動泊車系統項目，以期在興建，營運和管理不同種類的自動泊車系統以及相關財務安排等方面累積經驗，以備日後可在公眾停車場更廣泛應用。