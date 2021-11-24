警租香港仔警署旁官地泊車　地政總署稱已諮詢　司馬文指聞所未聞

香港仔警署旁一幅500多平方米的官地，近日有市民發現土地被圍封，鄰近屋苑逸港居的居民，若要步行前往黃竹坑一帶，或需繞路。

地政總署證實，有關用地上月起短租予正在進行重置工程的香港仔警署，用作停泊警車之用，租約為期5年，不排除會續租。地政總署強調，3個月前已委託南區民政事務處進行地區諮詢，期間無接獲反對聲音，亦無收到反映要在用地增設公眾通道。警務處強調，已進行諮詢。

不過南區區議員司馬文去信區議會稱，在涉事位置圍封前，從未聽聞租地消息，質疑政府在無諮詢情況下，向警務處臨時撥地。《香港01》已就事件向警務處、地政總署和民政事務總署查詢，正待回覆。



司馬文透過南區區議會向政府提出質詢，稱香港仔警署南面、位於黃竹坑香葉街的一段行人路已被圍封，市民無法再使用，逸港居居民要繞更長路程才能回家，擔心替代路線靠近行車路，易生意外。司馬文稱，未有聽聞政府曾就批出土地短租一事對外諮詢，形容安排「令人詫異」。

涉及用地面積568平方米

南區區議會「經濟、發展及規劃事務委員會」昨日（23日）亦有開會討論事件，地政總署提交該區臨時政府撥地進展報告當中，提到涉事用地「GLA-THK 2067」亦在名單之一，列明為「新個案」，用地面積568平方米，提議供警務處用作泊車。文件又顯示，個案已獲批准，案件已完結。

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地政總署回覆區議會時指，涉事用地已臨時撥予警務處處長，作為香港仔警署運作的停車位用地，為期5年，由10月8日開始至2026年10月7日。地政總署強調，早在今年8月委託南區民政事務處在地區諮詢期間，無接獲反對意見，亦無收到反映要在用地設公眾通道。

警方︰警署工程期間部份泊位被圍封 故需申請政府土地

警務處解釋租地原因時指，西區已婚警察宿舍重建計劃上月開始動工，首先於香港仔警署內興建3層重置建築物，以容納因受影響而須搬遷的警隊單位，工程期間「警署大地」，亦即警察車輛專用停泊的用地會被圍封，令泊車位數量大跌，因此向地政總署申請一幅未開發的政府土地，強調已作出適當諮詢，亦會定期檢討臨時運作車位的長遠行動需要。