旅遊氣泡｜新加坡衞生部長指逐漸開關　仍盼與港落實旅遊氣泡

本港及新加坡商討「旅遊氣泡」，但三度在實行前夕都因疫情反彈，氣泡爆破收場。新加坡衞生部部長王乙康今日（24日）來港出席論壇，提到期望跟香港終可推行「旅遊氣泡」，又稱當地自疫苗接種率升至逾7成後，已逐漸開放關口予外國旅客入境。



港星商討旅遊氣泡未有成果，王乙康今早出席亞洲醫療健康高峰論壇時再伸出橄欖枝，指雖然兩地氣泡多次爆破，但期望仍然與香港再次推出「旅遊氣泡」。他提到新加坡在疫情初期都是嚴守關口，以避免出現大爆發，直至今年8月當國民的新冠疫苗接種率達7成，便逐漸開放關口。

王乙康分享抗疫經驗時表示，嚴守關口確可以控制感染數字，而確診者重症及死亡數字就能反映當地醫療制度的承受能力，並不斷強調疫苗接種非常重要，特別是長者感染後惡化至重症機會較高。

《香港01》正向食物及衞生局查詢，王乙康及其同行官員來港出席論壇是否獲豁免檢疫，仍然等候回覆。

陳肇始期望提升長者疫苗接種率。（何柏佳攝）

與新加坡開關迎旅客不同，出席同一論壇分享抗疫經驗的國家衞生健康委員會主任馬曉偉表示，內地仍然堅持外防輸入，以及內防反彈政策，個案通報亦會更透明。至於國際合作方面，他提到內地已向環球捐出15億劑新冠疫苗。

食衞局局長陳肇始就稱，本港接種率昨日已經達7成，但80歲或以上長者只達兩成，而70至79歲老人家亦只有4成。她認為醫療系統應該要可持續發展，當局亦大力發展基建工程、基層醫療等。

特首林鄭月娥出席論壇致辭時表示，政府重視生命科學發展，上月（10月）發表的《施政報告》亦在落馬洲河套預留150公頃作創科發展，屆時亦會設立具規模的實驗室，而本港亦具備科研人才，有5間大學都是全球首100大。

中大健康科學研究所所長盧煜明在論壇上表示，本港未來10年會出現人口老化問題，但相信10年內無法處理。他又提到香港申請的專利，在大灣區又要再申請，期望可以有系統地認可，亦稱大灣區的法官及律師對生物科技專科較少認識，期望可以從海外引入持生物科技學位的法律人員。

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