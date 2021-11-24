準新娘出門遇查向警揮刀　官信受精神狀態影響　僅誤導警員罪成

正準備結婚的女文員，出門卻遇休班警截查，她反應激烈並涉踢警兼揮舞鎅刀，又虛報地址，從而被控襲警等3罪，案件早前經審訊後，今(24日)在西九龍法院裁決，裁判官屈麗雯指曾受家暴致患創傷後遺症的女被告，有機會因其病情，受截查刺激而變成驚弓之鳥，她拿出鎅刀可能只為保護自己，惟她在離家不遠地方被截，不可能不清楚其地址，認為她是故意虛報，裁定她誤導警員罪成。女被告求情稱當日原準備結婚，因事件被捕令她錯過吉時，婚宴亦要延期。屈官把案押後至12月14日判刑，以候其社會服務令及背景報告。



女被告馮楚惠（31 歲，文員），被控襲警、在公眾地方管有攻擊性武器，及明知地誤導警務人員等3罪，指她於2020 年 11 月 15 日，於安達邨誠達樓地下大堂襲擊警員 58665；同日同地，無合理辯解下管有鎅刀；以及同日於秀茂坪警署報案室內虛報地址，誤導警員 27034。經審訊後，馮只有誤導警員一罪成。

案發當天原準備結婚

辯方求情時稱，馮曾經歷兩次家暴，從而患上創傷後遺症，幸而遇到如今的丈夫，不介意與育有一名11歲女兒的馮結婚。其丈夫與多名親友亦指馮是一個心地善良，樂於付出的人。馮在案發當日原準備結婚，雖然被捕後獲保釋，但吉時已過，婚宴亦因而延期，馮的心情受一定影響，望法庭接納此次為單一事件而輕判。

經歷家暴後患創傷後遺症

屈官裁決時稱，接納臨床心理學家蔡暉明指，馮因經歷家暴而確診創傷後遺症，當日因環境刺激引致發作，不斷跳起、走來走去及大叫等激烈行為。屈官認為這是馮遇上突發事情自然流露的反應，未能排除馮因受刺激而變成驚弓之鳥，認為要保護自己才起飛腳及取出鎅刀。

警員口供多處不一致

此外，涉案警員在辯方盤問時口供動搖，前後不一致，片段所見與其口供亦不吻合，如他供稱曾3次表露其警員身份，口供卻只提及1次；他初時稱在升降機時沒想到要出示委任證，後來又改口指環境不適合；至於受襲傷勢及位置，也和醫療報告等不一致，故裁定馮的襲警罪不成立。

曾大叫及致電未婚夫求救

就藏有鎅刀一罪，屈官認為鎅刀本質並非攻擊性武器，馮擁有「日本和諧粉彩」證書，鎅刀為其中必要工具，認為馮帶備鎅刀未必有意圖傷人，且她當時面對一名壯健陌生男子，她試圖離開不果，更發生推撞，馮覺有受襲的即時危險，曾致電未婚夫求救及大叫救命，認為馮從筆袋中取出鎅刀亦非不合情理的做法，故裁定藏鎅刀的罪名亦不成立。

剛從住所離開必然知住址

然而就誤導警務人員罪，屈官指馮當時剛從住所離開，必然知道其住址，卻兩度告訴警方尚未入住且只去過幾次的結婚新房地址，並將其舊居樓層混淆，認為此說法巧合得難以置信，故裁定其罪成。

案件編號：KTCC 2048/ 2020