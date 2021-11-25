新冠肺炎﹒最新｜初確診少於5宗　港府今與內地對接會議商通關

衞生防護中心昨日(24日)公佈新增一宗輸入個案，患者為8歲女童，帶有L452R變種病毒，本月13日由韓國抵港，同行35歲女親友於11月17日在酒店檢疫期間確診，女童轉到竹篙灣檢疫中心隔離，22日出現發燒及喉嚨痛病徵。



政府前日（23日）公布，12月9日起所有受防疫條例規管的處所均須強制使用「安心出行」。



▼9.15「來港易」實施首日深圳灣口岸情況▼



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01消息｜ 12月初「通關」機會濃 專家小組初步表示滿意

【07:00】免檢疫北上通關實施在即，香港官員今日（25日）會在深圳與內地相關官員展開第二次對接會議。據了解，內地專家團日前在港視察本港防疫及檢疫措施後，初步滿意香港的安排，因此通關時間或比原預計提早，很大可能在12月初即實行，港府相關部門已開始籌備，被要求要準備就緒。不過首階段通關設有名額限制，商務、恩恤及人大政協北上開會等較可能符合條件。

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【昨日總覽】新冠肺炎．11.24｜檢疫人士禁戴「自私口罩」 星促港研旅遊氣泡

通關︱李家超率團赴深圳 出席明日第二次疫情防控對接會議

強制檢測｜三校爆上呼吸道感染納強檢 九龍城浸信會幼稚園上榜

政府禁酒店檢疫人士及照顧者戴氣閥口罩 指無法有效過濾呼出飛沬

新冠肺炎｜陳馮富珍：短期要提升全球疫苗接種率 戴口罩仍是必須

新冠疫苗｜增一宗老翁離世前14日內曾接種疫苗 累計數字48宗

新冠肺炎｜今增1宗輸入 韓國抵港8歲女童竹篙灣檢疫中心確診

安心出行｜私隱署接49宗填紙仔投訴15宗成立：用安心出行更有保障

安心出行｜健身業界憂生意暴跌30% 促放寬營業限制：畀條路我行

安心出行｜黃傑龍料A類食肆將升級 難轉型做外賣：周街人山人海

旅遊氣泡｜新加坡衞生部長指逐漸開關 盼與港落實旅遊氣泡

MIRROR演出旅發局跨年倒數演唱會 逾20萬人登記 超額約65倍

▼旺角熟食市場11.23午膳情況▼



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▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



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▼內地專家團11月23日在港第四日考察▼

