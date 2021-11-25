通關﹒直播｜李家超：本港已具備通關條件　港版健康碼下月上架

衞生防護中心公佈今日新增6宗輸入個案，包括抵港菲傭及機組人員。香港大學基因分析亦發現富豪機場酒店涉及兩宗個案的群組（個案12388及12404），基因排序十分相似，並帶有新出現的病毒株譜系B.1.1.529，與於南非及博茨瓦納發現的排序相似，顯示由南非抵港的個案12388為源頭個案。

中心指出，現時有關此譜系對於公共衞生影響的科學資料仍然不足，世界衞生組織已將此譜系指定為正開展進一步監測的病毒株。另外，今日初步確診少於5宗。



政府前日（23日）公布，12月9日起所有受防疫條例規管的處所均須強制使用「安心出行」。



【19:40】創新及科技局局長薛永恒指，香港健康碼已完成開發，將於12月初「上架」，讓市民試用。

李家超表示，安心出行及健康碼會有「對接」功能，至於熔斷機制則有待商討。

【19:35】食物及衞生局局長陳肇始指，會繼續「守好國家南大門」，確保通關後不會為國家帶來風險，並會致力迅速應對精準防控，防止疫情反彈。她透露，屬於「高風險暴露人士」群組，將收緊至「兩日一檢」，另會成立專家小組處理通關事宜。而個案追蹤辦公室亦會與內地防疫部門聯繫，通報最新疫情進展及個案追蹤。

【19:30】政務司司長李家超於深圳出席兩地「通關對接會議」後返港，他會見傳媒時表示，港澳辦副主任黃柳權在會上反映，港府的防疫工作已與中央的相關工作一致，形容會議氣氛積極、良好，內地專家指香港已採取有效的防控措施，具備通關條件，其後會再交流意見及有序推進通關。

李家超指，港府已步入「有序通關」的落實階段，包括推出港版健康碼，未來會處理口岸管理、健康碼對接轉碼等。他又指，已要求食衞局強化管理「高暴露風險人士」，各部門盡快處理及熟習使用健康碼對接等，下周會公布詳情。

▼11.21內地專家團巡視機場及臨時醫院▼



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▼11.22 內地專家團巡視天水圍醫院▼



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▼內地專家團11月23日在港第四日考察▼



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【19:00】衞生防護中心公布，截至今日零時零分，中心正調查六宗新增確診個案，至今本港個案累計12,418宗。

新增個案均為輸入個案，五宗涉及變異病毒株的感染，另一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及兩男四女，年齡介乎1至45歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。四人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，其餘兩人在檢疫期間確診。

衞生防護中心又指，富豪機場酒店涉及兩宗個案的群組（個案12388及12404），中心已安排由11月11至14日曾入住該酒店的5111號和5112號房間左右相連的三間房間（即5105至5120共12間房間）的12名人士，到竹篙灣檢疫中心進行14天的強制檢疫（由上述期間最後一天逗留在酒店起計算），隔離人士中暫時未有相關確診個案。

根據香港大學進行的全基因組測序分析結果，進一步確認兩宗個案基因排序十分相似，並帶有新出現的病毒株譜系B.1.1.529，與於南非及博茨瓦納發現的排序相似，顯示由南非抵港的個案12388為源頭個案。現時，有關此譜系對於公共衞生影響的科學資料仍然不足。世界衞生組織已將此譜系指定為正開展進一步監測的病毒株（Variants Under Monitoring）。

由於尼泊爾航空營運於11月23日由尼泊爾加德滿都飛抵香港的航班（RA409）有一名乘客經抵港檢測而確診，以及有3名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止尼泊爾航空營運的客機在11月26日至12月9日期間從加德滿都着陸香港。

▼9.15「來港易」實施首日深圳灣口岸情況▼



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安心出行｜何栢良：「填紙仔」非好替代安排 冀可用八達通

【12:21】18類表列處所下月9日擴大強制使用「安心出行」，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在商台節目上表示，認為措施方向正確，過往本港爆發疫情時，18類表列處所屬高風險場所，現時正與內地相討通關，強制使用程式是有必要。不過，他指，早前在街市強制使用「安心出行」，令長者遇到困難，即使「填紙仔」非好方法，希望政府除考慮豁免部分人士外，可以提供多一個替代方案。

安心出行擴大使用 A類食肆料生意跌兩成 清貧長者學生轉外賣

【11:57】下月9日起，18類指定處所包括食肆等須強制使用「安心出行」程式。屬於A類食肆的膳心小館負責人林先生今早（25日）接受商台訪問時表示，做A類食肆是考慮區內不少清貧長者及學生，未必有智能手機使用「安心出行」，新措施會令他們被迫轉買外賣，期望政府讓身穿校服的學生及長者豁免使用程式。

01消息｜ 12月初「通關」機會濃 專家小組初步表示滿意

【07:00】免檢疫北上通關實施在即，香港官員今日（25日）會在深圳與內地相關官員展開第二次對接會議。據了解，內地專家團日前在港視察本港防疫及檢疫措施後，初步滿意香港的安排，因此通關時間或比原預計提早，很大可能在12月初即實行，港府相關部門已開始籌備，被要求要準備就緒。不過首階段通關設有名額限制，商務、恩恤及人大政協北上開會等較可能符合條件。

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【昨日總覽】新冠肺炎．11.24｜檢疫人士禁戴「自私口罩」 星促港研旅遊氣泡

通關︱李家超率團赴深圳 出席明日第二次疫情防控對接會議

強制檢測｜三校爆上呼吸道感染納強檢 九龍城浸信會幼稚園上榜

政府禁酒店檢疫人士及照顧者戴氣閥口罩 指無法有效過濾呼出飛沬

新冠肺炎｜陳馮富珍：短期要提升全球疫苗接種率 戴口罩仍是必須

新冠疫苗｜增一宗老翁離世前14日內曾接種疫苗 累計數字48宗

新冠肺炎｜今增1宗輸入 韓國抵港8歲女童竹篙灣檢疫中心確診

安心出行｜私隱署接49宗填紙仔投訴15宗成立：用安心出行更有保障

安心出行｜健身業界憂生意暴跌30% 促放寬營業限制：畀條路我行

安心出行｜黃傑龍料A類食肆將升級 難轉型做外賣：周街人山人海

旅遊氣泡｜新加坡衞生部長指逐漸開關 盼與港落實旅遊氣泡

MIRROR演出旅發局跨年倒數演唱會 逾20萬人登記 超額約65倍

▼旺角熟食市場11.23午膳情況▼



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▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼

