海關接獲投訴涉餐飲業佔兩成　推新角色「許假」提醒防「中伏位」

來到年底多節慶，不少市民會到餐廳歡聚。海關表示，過去三年接獲涉及違反商品說明條例的投訴，逾半與貨物有關，另外涉及餐飲業的投訴佔整體的20%，主要涉及訛稱食物成分、產地等，去年檢控了12宗相關個案，較2018年增兩倍，除了有餐廳將平價龍脷柳當石斑魚外，疫情下流行網購食品，亦增加投訴貨不對辦或已付費卻收不到貨等。海關推出兩條新宣傳短片，設計新角色「許假」，提醒市民慎防「中伏位」，如留意餐廳的宣傳有無誇大失實、列明「茶位」收費詳情等。



香港海關商品說明調查科（一）總貿易管制主任佘慧嫺表示，涉及餐飲業的投訴佔整體的20%，主要涉及訛稱食物成分、產地等，海關曾巡查試購發現，有不良商人將魷魚當鮑魚，曾成功檢控有個案是「呃上呃」，即餐廳店主將平價龍脷柳製作為「焗芝士石斑飯」，調查揭發相關食材供應商原來將鯰魚充當龍脷魚塊，結果雙雙罪成被罰款，佘慧嫺表示，無論零售、供應、入口商都有責任確保食物成分與聲明相符。

疫情下流行網購食品，佘慧嫺表示，留意到有網購投訴貨不對辦或已付費卻收不到貨等，因市民購買前無法直接查貨，亦不掌握賣方背景，呼籲市民留意有無誇張失實的宣傳內容，如有懷疑可向海關舉報。

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另外，海關關注涉及汽車買賣的投訴，曾有檢控個案顯示，有二手車商提供不實行車里數，訛騙出售汽車只行駛4.4萬公里實際卻是13萬公里，佘慧嫺表示，海關十分重視該類投訴，因會影響道路以及市民安全。

為加強宣傳提醒市民保障有關權益，海關推出兩條新宣傳短片，均以新人物「許假」作為主角，提醒食客可留意餐廳宣傳單張有無涉嫌誇大、將平價食材當貴價料、有無列明「茶位」收費詳情、有無濫收茶芥等。另一條短片中，「許假」就化身為二手車商，為簽單成功篡改行車里數等。海關並製作相關宣傳品，將免費向公眾派發。