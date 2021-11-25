國家隊訪港｜明早10時公開發售　羽毛球、跳水表演撞時間須二選一

東京奧運熱潮未冷，國家隊代表將於12月3日起一連三日訪港，包括百米飛人蘇炳添、乒乓球手馬龍等。國家隊抵港後將舉行大滙演，以及6項運動示範表演。活動5,300張門票，將於明早（26日）10時起，在城市售票網公開發售。

至於3個表演活動均分開售票，每張門票售20元，每人限購兩張，不得轉讓。惟3個活動中，其中兩個的上演時間相同，意味市民只能二選一，揀選心儀的體育項目購票，最多須花40元購票。



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不設售票處售票 手續費加門票售20元

國家隊代表大滙演及示範表演門票，將於明早10時起，在城市售票網公開發售。市民可於網上、手機App，以及信用卡電話購票，但不設售票處售票，每人每次限購最多門票兩張。而門票連同手續費，價格為20元。

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兩活動同於早上9時半上演

網站資料顯示，明早有3個表演項目發售，全部均於12月4日舉行，包括1) 「羽毛球、劍撃、體操及乒乓球示範表演」，於上午9時半至11時半，在伊館上演；2) 「跳水及游泳示範表演」，於上午9時半至11時半，在維園游泳池上演；3) 「奧運健兒大滙演」，於下午5時至6時半，在伊館上演。

此外，3個表演項目均分開售票，其中「羽毛球、劍撃、體操及乒乓球示範表演」、「跳水及游泳示範表演」同於上午9時半上演，，即市民只能在兩個活動中二選一。連同下午舉行的「奧運健兒大滙演」，市民最多須花40元購票。

門票實名認證、不得轉讓

須注意的是，活動當日場內不設取票服務。市民須在活動前，到各城市售票網售票處，或在購票通自助取票機領取門票。而門票以實名登記方式出售，市民入場時須出示與門票資料相同，並附有相片的身分證明文件，以便核對身分；亦不得擅改門票資料，或轉讓門票。