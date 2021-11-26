新冠肺炎．最新｜今增4宗輸入　包括2名無病徵新加坡抵港男童

衞生防護中心今日(26日)公佈4宗輸入個案，其中3人帶有L452R變種病毒，兩名分別9及11歲新加坡抵港男童確診。另外，今日初步確診少於5宗。



本港昨（25日）新增6宗輸入個案，其中5人帶有變種病毒，初步確診個案少於5宗。同日政務司司長李家超表示，內地衞健委專家認同本港具備通關條件，但仍未有確實通關日期及配額人數等細節，而用作通關的香港健康碼已完成開發，最快12月初「上架」。



新冠肺炎｜今增4宗輸入個案 新加坡抵港2男童感染

【15:00】衞生防護中心今日(26日)公佈4宗輸入個案，其中3人帶有L452R變種病毒，兩名分別9及11歲新加坡抵港男童確診，兩名成年患者已接種疫苗，各人均未有出現病徵。另外，今日初步確診少於5宗。

新南非變種病毒襲港 許樹昌憂挫疫苗功效 促禁非洲南部人士入境

【10:39】富豪機場酒店早前爆發酒店內傳播，兩名病人都帶最先在南非出現的新變種病毒株B.1.1.529。政府專家顧問許樹昌今日（26日）表示，傳播力強的變種病毒株Delta已令新冠疫苗大打折扣，新病毒株亦有32個基因突變屬於前所未有，憂慮亦影響疫苗功效及傳播力更強，建議本港仿傚英國做法，禁止來自非洲南部人士入境。

▼11.21內地專家團巡視機場及臨時醫院▼



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▼11.22 內地專家團巡視天水圍醫院▼



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▼內地專家團11月23日在港第四日考察▼



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▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼

