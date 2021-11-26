新冠肺炎．最新｜今增4宗輸入　包括2名無病徵新加坡抵港男童

衞生防護中心今日(26日)公佈4宗輸入個案，其中3人帶有L452R變種病毒，兩名分別9及11歲新加坡抵港男童確診。另外，今日初步確診少於5宗。
本港昨（25日）新增6宗輸入個案，其中5人帶有變種病毒，初步確診個案少於5宗。同日政務司司長李家超表示，內地衞健委專家認同本港具備通關條件，但仍未有確實通關日期及配額人數等細節，而用作通關的香港健康碼已完成開發，最快12月初「上架」。
【15:00】衞生防護中心今日(26日)公佈4宗輸入個案，其中3人帶有L452R變種病毒，兩名分別9及11歲新加坡抵港男童確診，兩名成年患者已接種疫苗，各人均未有出現病徵。另外，今日初步確診少於5宗。
新南非變種病毒襲港 許樹昌憂挫疫苗功效 促禁非洲南部人士入境
【10:39】富豪機場酒店早前爆發酒店內傳播，兩名病人都帶最先在南非出現的新變種病毒株B.1.1.529。政府專家顧問許樹昌今日（26日）表示，傳播力強的變種病毒株Delta已令新冠疫苗大打折扣，新病毒株亦有32個基因突變屬於前所未有，憂慮亦影響疫苗功效及傳播力更強，建議本港仿傚英國做法，禁止來自非洲南部人士入境。
▼11.21內地專家團巡視機場及臨時醫院▼
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▼11.22 內地專家團巡視天水圍醫院▼
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【昨日總覽】
新冠肺炎｜機場酒店群組發現非洲新變種 威力強當局稱暫資料不足
安心出行｜昔全日保管手機 中學今提早中午「派機」方便學生用膳
▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼
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通關｜內地專家評本港具通關條件 港版健康碼下月初上架可試用01消息｜ 12月初「通關」機會濃 專家小組初步表示滿意新冠肺炎．11.25｜本港已備通關條件 港版健康碼將上架25歲男涉虛報檢疫地址 判罰50小時社會服務令政府禁酒店檢疫人士及照顧者戴氣閥口罩 指無法有效過濾呼出飛沬