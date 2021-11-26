國家隊訪港｜門票10時公開發售　系統未開賣已迫爆　網指F5沒有用

國家隊代表將於12月3日起一連三日訪港，包括百米飛人蘇炳添、乒乓球手馬龍等。國家隊抵港後將舉行大滙演及6項運動示範，活動5,300張門票在今早（26日）10時起，在城市售票網公開發售。



記者於早上9時58分嘗試購票，不過網頁已經未能連上，畫面顯示由於現正為大量顧客處理網上購票，所有網上購票連結正由其他顧客使用中，需稍候片刻。另外，記者致電訂票熱線，亦未能接通。至開賣後10分鐘，網頁仍未能進入。而網頁指出，使用鍵盤上的更新按鍵（例如在使用「視窗」的個人電腦鍵盤上按「F5」按鍵）只能更新此頁面，但不能連結購票網站。



國家隊代表團將於12月4日上午出席「奧運健兒展風采」運動示範，分別在伊利沙伯體育館示範羽毛球、劍擊、體操和乒乓球，以及在維多利亞公園游泳池示範跳水和游泳。而當日下午5時至6時30分在伊利沙伯體育館舉行的「奧運健兒大匯演」綜藝節目，相關活動門票今日發售。

東京奧運內地代表團團訪港名單。（政府新聞處）

不過記者今早購票開始前，已未能進入城市售票網，系統不斷自動嘗試登入，但亦不成功。至於購票熱線，多次致電亦無法接通。至10時16分，系統仍無法進入。

▼百米飛人蘇炳添▼

▼男單乒乓球金牌馬龍▼



▼鍾天使為李慧詩勁敵▼



康文署早前表示，每張門票售20元，每人每次限購兩張，門票以實名登記方式出售。持票人入場時須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身分證明文件，以便核對身分，否則將被拒入場，而所繳款項亦不獲退還。持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。