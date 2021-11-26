毒男尾隨女子兼盯著一言不發　稱因覺女方幾靚　認遊蕩判入戒毒所

有吸毒習慣的男子，凌晨時分尾隨一名年輕女子到天水圍的住所，女子乘電梯上樓，怎料到她所住樓層見男子從另一電梯步出，即回家告知父親並報警。該男子被捕後稱，覺得女事主幾靚，故想認識她。他早前承認遊蕩罪，案件今（26日）在屯門法院判刑，署理主任裁判官王詩麗指被告的腦受吸毒影響受損，意志力薄弱，唯有戒毒才能令他重新開始，判被告入戒毒所。



被告劉英傑(26歲)，被控於2021年10月25日在天水圍一屋苑遊蕩，導致女子X合理地擔心自身安全。

乘電梯上樓見被告從另一電梯步出

案情指，24歲女事主X當日凌晨回家途中，遭被告尾隨至她所住的大廈。X進入升降機時，被告留在升降機大堂未有入電梯，惟X到達她所住樓層後不久，見被告從另一部升降機出來，且一言不發地盯著X。X見狀立即返回住所內，將事告知父親後報警。被告翌日被捕，他警誡下稱：「我見個女仔幾靚咪跟住佢，諗住認識佢，跟住佢上樓嚇親佢我都知唔啱。」

只有戒毒才可重新出發

王官引述被告的戒毒所報告，指被告於17歲起吸食毒品，導致精神出現損傷，須看醫生治療。其吸毒的惡習亦導致其意志力薄弱，影響判斷力才會犯下本案。王官又稱被告仍年輕，認為他若能成功戒毒，才可重新出發，故判他入戒毒所。

案件編號：TMCC 2037/2021