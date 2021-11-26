駐內地辦事處入境事務組下周一起將處理三類申請　包括特區護照

入境事務處今日（26日）宣布，下周一（29日）起五個駐內地辦事處的入境事務組，除了處理合資格人士換領香港特別行政區護照的申請外，亦將處理合資格人士首次申請特區護照或換領香港特別行政區簽證身份書及回港證的申請。



入境事務處宣布，下周一（29日）起五個駐內地辦事處的入境事務組將處理特區護照等三類申請。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

五個駐內地辦事處的入境事務組包括香港特別行政區駐北京辦事處、駐上海經濟貿易辦事處、駐成都經濟貿易辦事處、駐粵經濟貿易辦事處，以及駐武漢經濟貿易辦事處。

在新措施下，合資格並持有有效香港永久性居民身份證的特區護照申請人，可透過上述內地辦事處，遞交其首次申請或換領特區護照申請，或以郵遞、投遞、親身、經互聯網或入境處流動應用程式遞交其申請至香港入境處。

在換領簽證身份書申請時，身處內地的合資格申請人，可透過駐內地辦事處親身遞交換領申請，或郵遞申請至香港入境處旅行證件及國籍（申請）組。特區護照及簽證身份書均可選擇在任何駐內地辦事處的入境事務組領取，

至於申請回港證，身處內地的合資格申請人可透過駐內地辦事處的入境事務組親身遞交換領回港證的申請，並授權一位香港諮詢人在所選定的香港入境處分區辦事處代為繳交申請費用及領取回港證。