新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　今起禁曾逗留非洲8國非港人來港

本港昨（26日）新增4宗輸入個案，個案累計增至12,422宗，初步確診個案少於5宗。



富豪機場酒店早前爆發酒店內傳播，兩名病人都帶最先在南非出現的新變種病毒株B.1.1.529，有專家表示，傳播力強的變種病毒株Delta已令新冠疫苗大打折扣，新病毒株亦有32個基因突變屬於前所未有，憂慮影響疫苗功效及傳播力更強。政府今起（27日）禁止於21天內曾逗留非洲南部八個國家的非香港居民登機來港，涉及博茨瓦納、斯威士蘭、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞及津巴布韋，以及早已列入高風險（A組指明地區）的南非。



▼9.29 伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站首日運作情況▼



01獨家｜伊院疫苗站護士疑為親友扮打針騙針紙 營運機構稱會徹查

【08:00】政府全力「谷針」提高新冠疫苗接種率，但《香港01》調查發現，有疫苗接種中心護士，疑為不願接種疫苗的親友「扮打針」，以便開出打針證明。



事發的是伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站，由「康健國際醫療集團」營運。消息指有醫生知情，已警告該護士不能再犯，又在康健通訊群組討論事件，但無處分該名護士，也無通報衞生署及無報警。



康健營運總監梁國齡一定表示不知情，記者追問下才稱有聽聞，但強調暫無證據，會再次徹查，並已通報政府。《香港01》正向政府查詢事件。

▼11月26日強制檢測公告詳情▼



【昨日總覽】新冠肺炎．11.26｜防非洲變種病毒 周六起禁止非洲8國非港人入境

新南非變種病毒襲港 許樹昌憂挫疫苗功效 促禁非洲南部人士入境

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▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼

