新冠肺炎．最新｜因應Omicron變種　港人自非洲8地回港須強制檢疫

衞生防護中心今日（27日）新增三宗輸入個案，患者均感染L452R變種病毒，一人為俄羅斯抵港機組人員，亦有一名72歲女士在檢疫期間出現發燒及流鼻水病徵再確診。另外，今日初步確診少於5宗。



政府今日（27日）宣布，十間社區疫苗接種中心將延長運作至明年三月底。發言人表示，疫苗接種計劃由今年二月二十六日展開，至本年底社區疫苗接種中心將會運作達十個月之久。因應疫苗供應和接種需求，政府會調整接種計劃的運作模式，由過往以社區疫苗接種中心為主，逐漸轉為以接種中心結合公立醫院接種站、私家診所及稍後推出的新冠疫苗流動接種站等多元化接種點的方式提供服務。



本港昨（26日）新增4宗輸入個案，個案累計增至12,422宗，初步確診個案少於5宗。



富豪機場酒店早前爆發酒店內傳播，兩名病人都帶最先在南非出現的新變種病毒株B.1.1.529，有專家表示，傳播力強的變種病毒株Delta已令新冠疫苗大打折扣，新病毒株亦有32個基因突變屬於前所未有，憂慮影響疫苗功效及傳播力更強。政府今起（27日）禁止於21天內曾逗留非洲南部八個國家的非香港居民登機來港，涉及博茨瓦納、斯威士蘭、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞及津巴布韋，以及早已列入高風險（A組指明地區）的南非。



【20:28】衞生防護中心表示，因應世界衞生組織就變異病毒株Omicron的最新公布，政府於昨晚（26日）已向非洲南部八個地區實施最嚴格登機及檢疫要求，中心亦會由明日（28日）起，進一步加強由相關地區抵港的香港特區居民檢疫和檢測要求，包括安排相關抵港人士入住竹篙灣檢疫中心檢疫7天，期間必須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察該人士的健康狀況。

完成7天的檢疫中心檢疫安排後，有關人士才可到已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的14天強制檢疫要求，期間亦須於第9、12、16及19日進行檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

疫苗氣泡｜港府擬擴打針要求至所有食肆 黃傑龍：生意最少跌三成

【20:10】有消息指，政府正研究擴大疫苗接種要求至所有食肆及表列處所。公務員事務局局長聶德權今日（27日）承認衞生當局有探討此方向，認為有必要區分有打針與無打針的市民。



稻苗學會會長黃傑龍說，飲食業界一直與政府定期溝通，惟至今政府從未與業界商討疫苗護照或打針後方可入食肆等，相信只屬初期研究。黃直言，本港雖有約七成人已接種首針，倘政府強制只有打針者才可堂食，亦會重擊飲食業界，「係一剎那無咗三成客源，飲食業即時收縮三成，仲有部份可能係家人無打，就全家都唔去街食，所以影響可能係大於三成！」

疫苗氣泡｜政府研針後才可入食肆 市民憂無法再與九旬父外出堂食

【17:10】政府研究擴大「疫苗氣泡」至所有食肆和受防疫條例規限的處所，即市民日後出入大部分地方，要用「安心出行」及出示接種紀錄。



有市民認為近日仍有輸入個案，新增接種要求可令食客「安心啲」；但亦有市民指出，不打針市民「總有原因」，期望政府尊重市民決定，維持現有安排，否則其95歲父親日後或無法外出堂食。

現年73歲的梁先生說，他已接種兩針復必泰，即使要打針才入食肆，對他影響不大，惟相信市民「唔打總有原因」，希望政府維持現有安排。（鄧穎琳攝）

新冠疫苗｜10接種中心延至明年3月 主打復必泰 兩公院增接種站

【15:33】公務員事務局局長聶德權今早（27日）在電台節目透露，社區疫苗接種中心明年1月，將由現時的21間大幅縮減至10間。



繼續營運的10間接種中心仍分布港、九、新界，當中3間會打科興，其餘7間則打復必泰，市民明早（28日）開始，可開始預約明年打針。另外，瑪嘉烈醫院和律敦治醫院將於12月10日增設疫苗接種站，令可打針的公立醫院增至11間，全部均接種復必泰。

新冠肺炎｜今增3宗輸入 全部患者感染L452R變種病毒

【14:54】衞生防護中心今日（27日）新增三宗輸入個案，患者均感染L452R變種病毒，並已接種疫苗，一人為俄羅斯抵港機組人員，亦有一名由印度抵港的72歲女士，在酒店檢疫期間出現發燒及流鼻水病徵再確診。另外，今日初步確診少於5宗。

新冠疫苗｜明年初僅餘10間接種中心 聶德權：研打針後才可入食肆

【10:06】醫學界提倡設疫苗護照提升接種率，有指政府正研究擴大「疫苗氣泡」至所有食肆和受防疫條例規限的處所，亦即市民日後市民出入大部分地方，除了要使用「安心出行」外，亦要展示針紙。



負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今（27日）在電台節目時表示，衞生部門正探討有關方向，直言有必要區分有打針與無打針的市民。現時仍有21間疫苗接種中心運作，其中11間明年1月起會關閉，亦即僅餘10間運作，及後會轉為「多用途」渠道為市打針，尤其是公立醫院接種站，有關接種站將會再增2間至11間。

▼9.29 伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站首日運作情況▼



01獨家｜伊院疫苗站護士疑為親友扮打針騙針紙 營運機構稱會徹查

【08:00】政府全力「谷針」提高新冠疫苗接種率，但《香港01》調查發現，有疫苗接種中心護士，疑為不願接種疫苗的親友「扮打針」，以便開出打針證明。



事發的是伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站，由「康健國際醫療集團」營運。消息指有醫生知情，已警告該護士不能再犯，又在康健通訊群組討論事件，但無處分該名護士，也無通報衞生署及無報警。



康健營運總監梁國齡一定表示不知情，記者追問下才稱有聽聞，但強調暫無證據，會再次徹查，並已通報政府。《香港01》正向政府查詢事件。

▼11月26日強制檢測公告詳情▼



【昨日總覽】新冠肺炎．11.26｜防非洲變種病毒 周六起禁止非洲8國非港人入境

新南非變種病毒襲港 許樹昌憂挫疫苗功效 促禁非洲南部人士入境

健康碼｜薛永恒：系統正進行最後測試 下載程式須提供姓名等資料

新冠肺炎｜今增4宗輸入個案 新加坡抵港2男童感染

強制檢測｜四校爆發上呼吸道感染師生須強檢 包括賽馬會善樂學校

街馬限聚令豁免至今未批 延至明年第4季舉行 再有大型賽事取消

港人疫下愛郊遊 環團調查六成受訪者認棄樽等膠垃圾 人均2.5件

▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼

