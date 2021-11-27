新冠肺炎．最新｜10疫苗中心延至明年3月　3間打科興、7間復必泰

政府今日（27日）宣布，十間社區疫苗接種中心將延長運作至明年三月底。發言人表示，疫苗接種計劃由今年二月二十六日展開，至本年底社區疫苗接種中心將會運作達十個月之久。因應疫苗供應和接種需求，政府會調整接種計劃的運作模式，由過往以社區疫苗接種中心為主，逐漸轉為以接種中心結合公立醫院接種站、私家診所及稍後推出的新冠疫苗流動接種站等多元化接種點的方式提供服務。



本港昨（26日）新增4宗輸入個案，個案累計增至12,422宗，初步確診個案少於5宗。



富豪機場酒店早前爆發酒店內傳播，兩名病人都帶最先在南非出現的新變種病毒株B.1.1.529，有專家表示，傳播力強的變種病毒株Delta已令新冠疫苗大打折扣，新病毒株亦有32個基因突變屬於前所未有，憂慮影響疫苗功效及傳播力更強。政府今起（27日）禁止於21天內曾逗留非洲南部八個國家的非香港居民登機來港，涉及博茨瓦納、斯威士蘭、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞及津巴布韋，以及早已列入高風險（A組指明地區）的南非。



新冠疫苗｜明年初僅餘10間接種中心 聶德權：研打針後才可入食肆

【10:06】醫學界提倡設疫苗護照提升接種率，有指政府正研究擴大「疫苗氣泡」至所有食肆和受防疫條例規限的處所，亦即市民日後市民出入大部分地方，除了要使用「安心出行」外，亦要展示針紙。



負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權今（27日）在電台節目時表示，衞生部門正探討有關方向，直言有必要區分有打針與無打針的市民。現時仍有21間疫苗接種中心運作，其中11間明年1月起會關閉，亦即僅餘10間運作，及後會轉為「多用途」渠道為市打針，尤其是公立醫院接種站，有關接種站將會再增2間至11間。

▼9.29 伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站首日運作情況▼



01獨家｜伊院疫苗站護士疑為親友扮打針騙針紙 營運機構稱會徹查

【08:00】政府全力「谷針」提高新冠疫苗接種率，但《香港01》調查發現，有疫苗接種中心護士，疑為不願接種疫苗的親友「扮打針」，以便開出打針證明。



事發的是伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站，由「康健國際醫療集團」營運。消息指有醫生知情，已警告該護士不能再犯，又在康健通訊群組討論事件，但無處分該名護士，也無通報衞生署及無報警。



康健營運總監梁國齡一定表示不知情，記者追問下才稱有聽聞，但強調暫無證據，會再次徹查，並已通報政府。《香港01》正向政府查詢事件。

▼11月26日強制檢測公告詳情▼



【昨日總覽】新冠肺炎．11.26｜防非洲變種病毒 周六起禁止非洲8國非港人入境

新南非變種病毒襲港 許樹昌憂挫疫苗功效 促禁非洲南部人士入境

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港人疫下愛郊遊 環團調查六成受訪者認棄樽等膠垃圾 人均2.5件

▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼

