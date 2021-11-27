運房局擬為船務代理等提供半稅優惠　料明年提交立法會

新冠肺炎疫情下，海運亦受到影響。運輸及房屋局局長陳帆今日（27日）表示，已完成就進一步推行稅務優惠措施的研究，並建議為指定海運業務委託人，即船舶管理人、船務代理及船舶經紀，提供半稅優惠以吸引更多相關海運企業落戶香港，計劃明年向立法會提交有關稅務寬減的法例修訂建議。

陳帆指，正與廣東省港口城市探討成立溝通平台，加強兩地港口的溝通協作。他又呼籲選民在立法會選舉投票日踴躍投票，「以行動支持『一國兩制』行穩致遠，讓香港海運及各行各業繼續蓬勃發展。



陳帆今日在網誌中表示，在疫情下港府一直致力協助海運港口業界保持有效運作，確保貨物暢順地運送至世界各地，並與碼頭營運商保持緊密合作，在保障公眾健康的大前提下，作出便利在港船員換班的安排，以及為船舶加油和提供補給。他又指，本港海運業在面對各種挑戰下，政府會繼續與業界密切溝通，攜手制定全方位策略。

他又稱，繼去年修訂法例，為船舶出租商及海事保險業務提供利得稅優惠後，海運港口局轄下的海運業務委託人專責小組已完成就進一步推行稅務優惠措施的研究，並建議為指定海運業務委託人，即船舶管理人、船務代理及船舶經紀，提供半稅優惠以吸引更多相關海運企業落戶香港。

另外，運房局亦正透過香港海運港口局成立專責小組，與業界攜手合作，研究推動「智慧港口」發展的具體方案，包括建立一個數碼化系統，便利碼頭營運商及相關業界人士溝通和存取資料，以精簡運作和優化多方協調工作，進一步提升香港港口效率和減少貨物處理時間及成本。

陳帆又計劃進一步完善香港船舶註冊處海外支援團隊，進一步擴大註冊處的服務範圍，為船東提供更快捷、更直接的支援，並推廣香港船舶註冊服務。自2019年底起，海事處已分階段在倫敦、上海、新加坡和悉尼設立香港船舶註冊區域支援團隊。今年年底亦會在三藩市、東京和多倫多陸續增設區域支援團隊。