新冠肺炎﹒最新｜新增3輸入個案　英航一周2機員確診停飛港至周二

本港今日（28日）新增三宗輸入個案，當中兩名患者均感染變種病毒。富豪機場酒店早前爆發酒店內傳播，兩名病人都帶最先在南非出現的新變種病毒株Omicron，有專家憂慮影響疫苗功效及傳播力更強。港府先後收緊檢疫安排，昨日（27日）起禁止於21天內曾逗留非洲南部八個地區的非香港居民登機來港。

衞生防護中心表示，今日起將進一步加強由相關地區抵港的香港居民檢疫和檢測要求，包括安排相關抵港人士，入住竹篙灣檢疫中心檢疫7天，期間必須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察該人士的健康狀況。



【14:15】衞生防護中心公布正調查3宗確診個案，至今本港個案累計12 428宗。新增個案均為輸入個案，兩宗涉及變異病毒株的感染，另一宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及三名男子，年齡介乎37至80歲，全部由B組指明地區（中風險）抵港。一人於香港國際機場禁區內等候轉機期間的檢測結果呈陽性，其餘兩人於檢疫期間確診。

港人自非洲南部8地區回港 明起須竹篙灣檢疫7天 再酒店隔離14天

【00:05】衞生防護中心表示，因應世界衞生組織就變異病毒株Omicron的最新公布，政府於周五（26日）已向非洲南部八個地區實施最嚴格登機及檢疫要求，中心亦會由今日（28日）起，進一步加強由相關地區抵港的香港特區居民檢疫和檢測要求，包括安排相關抵港人士入住竹篙灣檢疫中心檢疫7天，期間必須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察該人士的健康狀況。

完成7天的檢疫中心檢疫安排後，有關人士才可到已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的14天強制檢疫要求，期間亦須於第9、12、16及19日進行檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

【昨日總覽】港人自非洲南部8地區回港 明起須竹篙灣檢疫7天 再酒店隔離14天

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