醫療科研撥款10年增80倍至逾40億　陳肇始：將致力栽培年輕研究員

食物及衞生局局長陳肇始今（28日）在網誌撰文指，過去政府提供醫療衞生科研的撥款總額由10年前的5,000萬元增加至今年超過40億元。去年4月，食衞局及醫療衞生研究基金更迅速批出超過5億元，支持67項2019冠狀病毒病的研究，未來將致力支持醫療衞生相關的科研，並擴大資助範圍，促進轉化新知識，同時栽培年輕研究員。



食物及衞生局局長陳肇始今（28日）在官方網誌撰文，過去政府提供醫療衞生科研的撥款總額由最初的5,000萬元增加至今超過40億元。（資料圖片）

陳肇始在網誌表示，「醫療衞生研究基金」於2011年，由前「衞生及醫護服務研究基金」和前「控制傳染病研究基金」合併，以擴大本港醫療衞生研究的資助範圍。2002年之前，醫療衞生服務相關的研究項目是由1994年設立的前「醫療衞生服務研究基金」資助。過去，政府提供醫療衞生科研的撥款總額由最初的5,000萬元增加至今超過40億元。

去年4月至今撥款5億 資助67項新冠病毒研究

陳肇始指，去年4月，食衞局及醫療衞生研究基金迅速批出超過5億元，支持67項2019冠狀病毒病的研究。她指，當中多項研究應用尖端技術，進行基礎以至臨床及社區層面的研究，填補知識上的缺口，為香港在新冠病毒病大流行後的復原階段早作準備。而很多研究結果已在頂級醫學期刊經同行評審，發表近90篇報告。

她表示，當局繼續全力支持醫療衞生相關的科研，並擴大資助範圍，促進轉化新知識。在委託項目方面，亦計劃資助為個人化醫療而新開展的遺傳學及基因組學研究、網上健康服務的研究，包括應用遠程醫療，以及鼓勵大學、醫院和非政府機構等不同單位跨界別合作，務求加強整合社會醫療護理服務。

另外，當局亦致力栽培年輕研究員，故於今年9月增加研究獎學金計劃的名額，鼓勵他們進行較大型的先導研究或較易達到目標的小型研究，以提升他們的研究能力，為日後申請大額撥款進行研究奠定基礎。