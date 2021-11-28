鍾南山獲嶺大頒授榮譽博士　表彰醫學貢獻

新冠疫情持續一年半有多，中國工程院院士鍾南山是內地重要抗疫專家，嶺大今日公布，將頒授榮譽博士學位予鍾南山等三位傑出人士，以表彰他們在其專業領域的卓越成就及造福社會的重要貢獻。



嶺大今日公布，將頒授榮譽博士學位予鍾南山等三位傑出人士。（中新社）

陳德霖、張艾嘉同獲頒授榮譽博士

嶺大今日公布，將頒授榮譽博士學位予前金融管理局總裁陳德霖、著名台灣導演張艾嘉、政治學者Deane E. Neubauer，以及呼吸系統疾病專家鍾南山。

嶺大指，鍾南山幫助國家有效及時控制疫情，令感染的病例大幅減少，著名例子是2003年的非典型肺炎及2019年底爆發的新型冠狀病毒。嶺大稱，鍾南山多年來在醫學界、科技界和教育界貢獻良多，在國際學術期刊發表的重要論文逾50篇，國內國家級雜誌上發表論文超過200篇，出版書籍16本，獲得專利9項，並20餘項科技成果獎。

校方又指，陳德霖出任金管局行政總裁十年以來，對維持香港金融體系的穩定，以及提升香港作為亞洲銀行及金融中心的地位，作出了重大貢獻。張艾嘉是華語世界中最多才多藝及最多產的演藝家之一，透過電影分享人文關懷，對香港和世界的慈善公益活動亦作出無私的奉獻。

美國夏威夷大學馬諾阿分校政治學榮休教授Deane E. Neubauer，自1980年代起，曾任職多個高等教育認證團隊，在多個國家包括香港推廣優質教育，又曾協助成立亞太高等教育研究聯盟等。