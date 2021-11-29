新冠肺炎﹒最新｜陳肇始下午召開簡報會　交代疫情最新情況

全球多國陸續錄得變種Omicron個案，本港亦有2宗輸入個案。食物及衞生局局長陳肇始教授今午（29日）將在政總主持疫情最新情況簡報會，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生將出席。



本港昨日（28日）新增三宗輸入個案，其中兩人感染變種病毒，累計增12,428宗，初步確診少於5宗；同日港府進一步加強由非洲南部八個地區抵港的香港居民檢疫和檢測要求，包括抵港後須入住竹篙灣檢疫中心檢疫7天，期間必須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察該人士的健康狀況。



本地與內地免檢疫通關安排進入細節商討，政府本周內公布「香港健康碼」運作詳情，當局預告會與安心出行程式對接。



▼11.20疫下市民隔着深圳河與彼岸親友相見▼



+ 26

【12:10】部分新冠肺炎重症患者會出現急性腎損傷的併發症，惟當中關係未明。中大醫學院近日一項研究發現，新冠病毒的核殼蛋白（N蛋白）可誘發急性腎損傷。研究團隊證實，新冠病毒的N蛋白具致病性，可與轉化生長因子-β1（TGF-β1）信號分子Smad3產生相互作用，引致腎小管上皮細胞死亡，直接造成急性腎損傷。團隊另發現，Smad3抑制劑或有望成為「解藥」，治療新冠肺炎患者急性腎損傷，研究結果剛在國際期刊《Advanced Science》發表。

中大團隊揭新冠病毒可誘發急性腎損傷 死亡率高 治療覓新方向

▼11.23內地專家團巡視鰂魚涌太古坊萬寧、小西灣漢華中學▼



+ 9

新冠肺炎｜何栢良憂Omicron流入社區 倡非洲抵港集中竹篙灣檢疫

【11:55】南非變種病毒Omicron威脅全球，港府要求從南非等8個國家返港港人需在竹篙灣檢疫中心隔離7日，才可轉到酒店完成餘下14日檢疫期。不過，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日對新措施表示奇怪，擔心檢疫酒店仍有漏洞仍未堵塞，病毒可能因此流入社區，倡21日均在竹篙灣檢疫。何又提到通關安排，認為Omicron對香港與內地通關有一定影響，估計內地政府對涉及機組人員的豁免檢疫措施感到「唔放心」是最大障礙，相信港府要有適當讓步才能通關。

【10:45】公務員事務局局長聶德權日前透露，政府正探討「疫苗護照」可行性，市民日後進入食肆等表列處所或須已打針。香港餐務管理協會主席梁振華今早（29日）在電台節目表示，不少長者因有顧慮拒絕打針，預料一旦強制打針措施生效，飲食業生意至少急挫兩至三成，位於觀塘、深水埗及黃大仙等老區的酒樓更首當其衝。



他續指，酒樓難以轉型做外賣，強調長者到茶樓飲茶並不旨在食，「你返去對住度牆嚟食粒蝦餃，同喺酒樓大家嘻嘻哈哈食粒蝦餃係兩回事， 大家呢個係興趣，同埋每一日見到老朋友、老友記係好開心」，他促請政府將豁免打針的措施與「安心出行」看齊，讓12歲以下小童和65歲或以上長者並不受限。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，「疫苗護照」是大勢所趨，強調港府有必要用盡一切辦法「谷針」，尤其是推高長者和免疫力系統失調人士的接種率，又指以色列、澳洲、新加坡等多國亦早有有關先例，香港要與外界接軌亦只有全民打針這一條路。

疫苗護照｜飲食業憂生意跌3成舊區最傷 許樹昌：推行係大勢所趨

【09:50】南非現變種病毒Omicron，本港亦有兩宗輸入個案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（29日）在電台節目表示，Omicron有數十個基因突變，遠超Delta，憂慮會令病毒攻擊力大增，同時令疫苗功效打折扣。不過他認為，Omicron患者在檢疫酒店發現，沒流入社區，相信不會影響與內地通關，但強調若日後要與海外通關，病毒流入社區風險將大增，因此有必要推高疫苗接種率。

通關｜許樹昌：Omicron攻擊力勁過Delta 沒流入社區暫不影響通關

01消息｜「通關」延至12月下旬 港府力爭名額遠多於1000個

【07:00】原本盛傳12月初將可落實的免檢疫「小通關」又出現細微變化，小通關或延至12月下旬才有望啟動。然而香港健康碼對接問題，北京和港府經已一致認同，目前港府正努力爭取談妥餘下多個項目，首先是每日名額不止於1,000個，希望能維持最初港府建議的5,000至6,000個。實施日期務求在聖誕或大除夕前落實，致力為港人送出一份最佳禮物。

至於熔斷機制，內地當局和港府雙方目前均指若以一宗本地確診便暫停通關，條件過份「辛辣」，但迄今對於港府要求「以兩個群組在本港同時爆發才作為熔斷點」作為叫價，仍沒有共識，有關機制尚須確定。

▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



+ 21

【昨日總覽】新冠肺炎﹒11.28｜增3輸入個案 英航一周2機員確診停飛港至周二

新冠肺炎｜今增3宗輸入個案2涉變種病毒 英航機員周六確診沒公布

新冠肺炎｜英航倫敦飛香港航班2機員確診 周二前10班機取消

安心出行｜平機會收殘疾人士查詢 使用安心出行有困難