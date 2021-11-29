Omicron﹒最新｜再多13國列入高風險地區　僅限已打疫苗港人入境

全球多國陸續錄得變種Omicron個案，本港亦累計有3宗輸入個案。食物及衞生局局長陳肇始教授表示，暫未有相關個案流入社區，惟必須嚴陣以待。



本港今日（29日）新增三宗輸入個案，累計12,431宗，初步確診少於10宗；港府進一步加強由非洲南部八個地區抵港的香港居民檢疫和檢測要求，包括抵港後須入住竹篙灣檢疫中心檢疫7天，期間必須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察該人士的健康狀況。



本地與內地免檢疫通關安排進入細節商討，政府本周內公布「香港健康碼」運作詳情，當局預告會與安心出行程式對接。



▼曾在海外地區逗留的人士入境香港限制（截至11月29日）▼



【23:54】傳染力高的變種病毒Omicron全球擴散，政府公布，因應最新疫情發展，由明日（30日）凌晨零時起指明安哥拉、埃塞俄比亞、尼日利亞及贊比亞為A組指明地區，從該四個地區來港的非香港居民不准入境，並對相關抵港人士實施最嚴格的檢疫要求。

同時按全球最新2019冠狀病毒病疫情發展，政府將於12月2日凌晨零時起，指明澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克共和國、丹麥、德國、以色列及意大利為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

▼11月29日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜13間學校爆發上呼吸道感染 跑馬地寶血幼稚園上榜

【23:52】】香港本地新冠肺炎疫情緩和，但受變種Omicron個案威脅，食物及衞生局把15個指明地方納入強制檢測公告，當中包括跑馬地寶血幼稚園及赤柱聖彼得堂赤柱幼兒園等13間學校。

另外，有一宗於病毒潛伏期間在香港國際機場滯留的確診輸入個案，政府把機場一號客運大樓5樓橙區或6樓橙區（閘口25-71）列入強制檢測公告中。

▼直擊觀塘豪宅凱滙第二個作打疫苗抽獎一房單位▼



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點擊即入登記抽獎網站：終極大獎及長者獎

新冠疫苗︱欠25萬人打針才達標 抽第二個凱滙單位凍過水？

【23:14】信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團早前宣布，最遲明日（30日）全港有500萬人口已在港接種至少一劑新冠疫苗，將送出價值1,200萬元的凱滙全新一房單位。但距離死線不足一日，本港只有近475萬人已接種首劑疫苗，尚欠25萬人，主辦方仍未公布會否延長是次抽獎限期。



隨著政府研究推出「疫苗護照」至所有餐飲及表列場所，近日接種首劑疫苗人數稍稍增加，上周六（27日）單日有8,351人打針，創近月新高，至今12歲及以上人口接種率為70.5%。

通關｜林鄭：七成接種率難保護香港 疫情若反彈通關恐成鏡花水月

【18:39】本港有望於下月中下旬與內地小規模「通關」，特首林鄭月娥撰文表示，繼11月初兩地專家舉行視像會議後，內地疫情防控專家團上周來港考察四天，隨後亦在深圳召開第二次對接會議，形容連串工作體現中央深切明白香港市民對逐步恢復人員往來的熱切期盼，並給予高度重視。



不過，林鄭指觀乎近日疫情在其他地方快速反彈，恐怕70%的接種率不足以為香港提供足夠的保護。

若本地疫情不幸反彈，除了為尚未接種疫苗的市民，特別是長者的生命健康帶來極大風險外，「通關」的盼望恐怕是鏡花水月。 特首林鄭月娥

五旬漢內地急性肝衰竭轉送屯院急症室等到死 家屬哭訴無醫護監察

爆疫後至少三宗急症室等到死個案 家屬盼設實時維生儀器阻重演

【18:00】公立醫院再出現病人在急症室「等到死」悲劇！一名剛為人父的五旬港男，今年8月因急性肝衰竭入住廣州醫院，其後決定坐救護車回港醫治，當時已病情危重，到達屯門醫院時亦被列為第三類的緊急個案，惟在急症室等候數小時後，最終由親友發現身體已經冰冷及僵硬，其後證實死亡。



家屬哭訴死者沒有留下片言隻語，就跟百日大的兒子天人永隔，「佢等咗咁多年終於有個小朋友，無得睇住佢長大…因為咁樣一個事故，就令到一個家庭分散咗。」

雖然解剖報告未出爐，死因依然未明，但家屬質疑死者是死於被醫院遺忘，他們提出五大指控，其中長達至少4小時無醫護親身監察死者，無法得知他病情惡化。



屯門醫院對病人離世感到難過，提到急症室原本計劃檢視病人的X光檢查結果後，把病人轉送隔離病房留醫。

嶺大師生員工下學期入校園須打疫苗 獲豁免者需每隔七日檢測

【16:27】嶺大宣布，明年1月中新學期起，所有進入校園的師生及訪客等，須完成接種新冠疫苗；若果因醫療理由未能打針，須每隔七日接受檢測並持陰性結果。校方指，若果他們未能遵守新的防疫要求，將不獲批准進入校園。

嶺大宣布明年一月中起，所有進入校園的師生及訪客等，須完整接種新冠疫苗。（資料圖片)

疫苗護照｜將制定安心出行替代安排 陳肇始：市民期望政府谷針

【16:05】陳肇始指，由於下周起表列處外必須使用安心出行，她明白個別人士因為自身問題， 未必能用到，因此正制定合適代替安排。她重申，使用程式紀錄行跡，當疫情嚴重時，可以更清楚知自己到訪過的地方，亦可收到確診者出沒過知要檢測。她指，政府正研究替代方案，並與食肆及業界溝通了解其運作方法。

至於是否引入疫苗護照，陳肇始認為部份國家已在實施，而隨着疫情變化，要將措施調整加強，令防疫抗疫更到位，相信市民期望政府推出一些措施，提升接種率。

【15:45】陳肇始表示，現時看不到omicron對通關內地有影響，因為在嚴重輸入方面已加密檢測，故至今未有個案流入社區。徐樂堅指，由於要平衡港人回來的問題，故暫未有禁止相關地區入境的決定。但他指，未來對omicron有更多資料掌握到後，或會改變決定。李立業則指，3名確診Omicron的患者，都在北大嶼臨時醫院留醫，暫時無給予特別藥物。

【15:40】張竹君指，本港新增3宗確診個案，全部屬於輸入個案。她提到，昨日公布的確診個案，編號12432的男病人，11月24日由尼日利亞經埃塞俄比亞抵港，入住北角華美達酒店檢疫，第3日的檢測陽本呈陽性，經全基因排序後，證實是Omicron。

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再添一宗Omicron 陳肇始：必須比嚴陣以待更嚴陣以待｜新冠肺炎

【15:30】食物及衞生局局長陳肇始聯同衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業舉行記者會，簡介最新情況。

陳肇始表示，變種病毒株Omicron是疫情爆發以來，變異最多的一種，在全球散播速度極快，故港府要「比嚴陣以待更嚴陣以待」。她又指，本港已錄得3宗Omicron變種病毒輸入個案，三宗都沒有流入社區，其中兩宗早前已在入境檢疫期間找到，第三宗則在昨日找到。

她宣布，若海外地區有社區發現Omicron變種病毒，會要求相關地區的入境人士，首7天要在竹篙灣檢疫中心統一隔離，並需要每日接受檢測，然後才可到檢疫酒店隔離餘下14天。她指，未來會按需要，將這種做法擴展至其他A組風險組別地區。

陳肇始表示，未來會加強檢測能力，並會為每一宗確診的變種病毒個案，做全基因排序，為應對新變種病毒的研究作出貢獻。她又重申，未接種的人士應更快接種新冠疫苗，強調不容忽視Omicron的威脅。

疫苗護照｜朱敏健：政府應解說懷孕是否豁免 個人喜惡不是理由

【13:50】政府要求下月9日起，市民進入食肆等表列處所均須使用「安心出行」，平等機會委員會主席朱敏健今早（29日）在電台節目表示，關注殘疾人士和長者的團體早前向平機會反映，在使用安心出行時遇到困難，上周五（26日）已去信政府提出建議。他建議政府開發手機以外的技術便利市民，並在推廣措施上多加工夫。他又估計政府會在措施生效前，清楚交代獲豁免人士的細節。

至於疫苗護照能否獲殘疾歧視條例豁免，他認為要視乎措施的必須和合理性，促請政府解說健康理由而無法打針的詳情，例如懷孕中的婦女能否獲豁免，但強調不喜歡打針則不能成為理由，「疫情係影響香港每一個人，唔可以用個人喜惡成為豁免因素。」

▼11.20疫下市民隔着深圳河與彼岸親友相見▼



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【12:10】部分新冠肺炎重症患者會出現急性腎損傷的併發症，惟當中關係未明。中大醫學院近日一項研究發現，新冠病毒的核殼蛋白（N蛋白）可誘發急性腎損傷。研究團隊證實，新冠病毒的N蛋白具致病性，可與轉化生長因子-β1（TGF-β1）信號分子Smad3產生相互作用，引致腎小管上皮細胞死亡，直接造成急性腎損傷。團隊另發現，Smad3抑制劑或有望成為「解藥」，治療新冠肺炎患者急性腎損傷，研究結果剛在國際期刊《Advanced Science》發表。

中大團隊揭新冠病毒可誘發急性腎損傷 死亡率高 治療覓新方向

▼11.23內地專家團巡視鰂魚涌太古坊萬寧、小西灣漢華中學▼



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新冠肺炎｜何栢良憂Omicron流入社區 倡非洲抵港集中竹篙灣檢疫

【11:55】南非變種病毒Omicron威脅全球，港府要求從南非等8個國家返港港人需在竹篙灣檢疫中心隔離7日，才可轉到酒店完成餘下14日檢疫期。不過，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日對新措施表示奇怪，擔心檢疫酒店仍有漏洞仍未堵塞，病毒可能因此流入社區，倡21日均在竹篙灣檢疫。何又提到通關安排，認為Omicron對香港與內地通關有一定影響，估計內地政府對涉及機組人員的豁免檢疫措施感到「唔放心」是最大障礙，相信港府要有適當讓步才能通關。

【10:45】公務員事務局局長聶德權日前透露，政府正探討「疫苗護照」可行性，市民日後進入食肆等表列處所或須已打針。香港餐務管理協會主席梁振華今早（29日）在電台節目表示，不少長者因有顧慮拒絕打針，預料一旦強制打針措施生效，飲食業生意至少急挫兩至三成，位於觀塘、深水埗及黃大仙等老區的酒樓更首當其衝。



他續指，酒樓難以轉型做外賣，強調長者到茶樓飲茶並不旨在食，「你返去對住度牆嚟食粒蝦餃，同喺酒樓大家嘻嘻哈哈食粒蝦餃係兩回事， 大家呢個係興趣，同埋每一日見到老朋友、老友記係好開心」，他促請政府將豁免打針的措施與「安心出行」看齊，讓12歲以下小童和65歲或以上長者並不受限。



政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，「疫苗護照」是大勢所趨，強調港府有必要用盡一切辦法「谷針」，尤其是推高長者和免疫力系統失調人士的接種率，又指以色列、澳洲、新加坡等多國亦早有有關先例，香港要與外界接軌亦只有全民打針這一條路。

疫苗護照｜飲食業憂生意跌3成舊區最傷 許樹昌：推行係大勢所趨

【09:50】南非現變種病毒Omicron，本港亦有兩宗輸入個案。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（29日）在電台節目表示，Omicron有數十個基因突變，遠超Delta，憂慮會令病毒攻擊力大增，同時令疫苗功效打折扣。不過他認為，Omicron患者在檢疫酒店發現，沒流入社區，相信不會影響與內地通關，但強調若日後要與海外通關，病毒流入社區風險將大增，因此有必要推高疫苗接種率。

通關｜許樹昌：Omicron攻擊力勁過Delta 沒流入社區暫不影響通關

01消息｜「通關」延至12月下旬 港府力爭名額遠多於1000個

【07:00】原本盛傳12月初將可落實的免檢疫「小通關」又出現細微變化，小通關或延至12月下旬才有望啟動。然而香港健康碼對接問題，北京和港府經已一致認同，目前港府正努力爭取談妥餘下多個項目，首先是每日名額不止於1,000個，希望能維持最初港府建議的5,000至6,000個。實施日期務求在聖誕或大除夕前落實，致力為港人送出一份最佳禮物。

至於熔斷機制，內地當局和港府雙方目前均指若以一宗本地確診便暫停通關，條件過份「辛辣」，但迄今對於港府要求「以兩個群組在本港同時爆發才作為熔斷點」作為叫價，仍沒有共識，有關機制尚須確定。

▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



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【昨日總覽】新冠肺炎﹒11.28｜增3輸入個案 英航一周2機員確診停飛港至周二

新冠肺炎｜今增3宗輸入個案2涉變種病毒 英航機員周六確診沒公布

新冠肺炎｜英航倫敦飛香港航班2機員確診 周二前10班機取消

安心出行｜平機會收殘疾人士查詢 使用安心出行有困難