新冠肺炎﹒最新｜今增6宗輸入　12.6起可到8私營醫療機構打復必泰

全球面臨變種新冠病毒Omicron威脅，本港累計已發現3宗輸入個案，暫未有相關個案流入社區。港府進一步加強外防輸入，港府將13個曾出現個案的國家列入高風險（A區）地區，僅限已打疫苗的香港居民人境；當中總計對由12個非洲國家入境的港人，實施最嚴格的檢疫要求，抵港後須入住竹篙灣檢疫中心檢疫7天，期間必須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察該人士的健康狀況。



本港今日（30日）新增6宗輸入個案，累計12,437宗，其中4宗帶L452R變種病毒株，初步確診則少於5宗。下周三（12月9日）起，市民進入食肆及表列處所須使用安心出行流動應用程式，陳肇始指，正制定合適代替安排。



信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團送出價值1,200萬元的凱滙全新一房單位供打疫苗抽獎，今日（30日）截止報名。不過兩集團當初公布送樓條件，是至今日全港至少有500萬人口已在港接種一劑或以上新冠疫苗，但至昨只有約475萬人已接種首劑疫苗，尚欠25萬人，主辦方仍未公布會否延長是次抽獎限期。



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▼11月29日強制檢測公告詳情▼



【16:17】港府宣布，將由下星期一（12月6日）起，於私營醫護機構試行提供復必泰疫苗接種服務，擴闊接種網絡和提供額外接種渠道。八間參與先導計劃的私營醫護機構名單及其接種地點、預約和查詢熱線等資料，可參考疫苗接種計劃專題網頁（www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/programme）。

市民可直接聯絡有關私營醫護機構預約接種疫苗，無需透過官方網站作預約。與一貫的新冠疫苗接種安排相同，市民在「先導計劃」下可免費接種疫苗，私營醫護機構不得單就提供新冠疫苗接種服務而向市民收取費用。

▼8間可即場接種復必泰私營醫護機構資料▼



新冠肺炎｜新增6宗確診 4人帶L452R變種病毒 包括來港菲傭

【14:20】衞生署衞生防護中心公布，本港今日新增6宗新型肺炎確診，均屬輸入個案，年齡介乎1至48歲，全部由屬於高風險的A組指明地區抵港，包括巴基斯坦、印度、英國及從菲律賓。新確診患暫中，其中4人帶L452R變種病毒株，一宗病毒量不足以進行變異病毒株檢測，另一宗個案相關檢測結果待定。患者亦包括一名來港菲傭。另外，本港今日初步確診個案暫時少於5宗。

新冠肺炎｜Omicron多處突變 理大蕭傑恒︰疑曾傳動物再傳回人類

【12:23】全球面臨變種新冠病毒Omicron的威脅，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今早於商台節目表示，Omicron的基因突變異常，進化速度快，與過往的變化節奏有異。他估計，新冠病毒有可能曾經傳至動物身上，之後再傳回人類，引致基因突變，「好似完全換咗另一件衫咁樣」。



港大感染及傳染病中心總監何栢良則表示，新冠病毒一直主要於人與人之間傳播，即使曾經有人類傳染動物的個案，但並非主流情況，並未成風土病，並指源頭一直難以追查。

接種率七成不足應對Omicron 孔繁毅倡疫苗護照 限入食肆需打針

【11:25】早前傳出政府有意推出疫苗護照，要求市民必須接種疫苗才可進入食肆及處所，引起社會反對聲音。食物及衞生局局長陳肇始昨日表示，目前仍在研究中。



港大內科學系臨床教授孔繁毅今早（30日）於港台節目《千禧年代》表示，在應對Omicron變種病毒下，香港在外防輸入措施雖已足夠，但仍有三成人未接種疫苗，認為有需要推疫苗護照，進入食肆、戲院前，都需要打針，期望接種率達九成或以上。

新冠肺炎｜陳肇始：未完全掌握Omicron 外防輸入措施宜緊不宜鬆

【09:03】食物及衞生局局長陳肇始今早（30日）於港台節目表示，雖然現時全球有關Omicron的資料並不多，但外防輸入的防疫措施「宜緊不宜鬆」，不希望香港疫情受全球影響。她續稱，日後掌握更多資料後，有可能調整抵港入住竹篙灣7日的要求，會按數據調整日數。



蘇格蘭及葡萄牙同樣懷疑出現涉及Omicron變種病毒的社區爆發，不過港府未將之納入最高風險級別的國家。陳肇始表示，衞生防護中心正聯繫當地衞生部門，以取得最新資料，之後視乎當地會否爆發本地感染，再調整策略。她又稱，暫時毋須全面禁止出現Omicron個案地區的人士來港，會留意其他國家的對策，再決定香港的應對方案。

強制檢測｜13間學校爆發上呼吸道感染 跑馬地寶血幼稚園上榜

【00:01】香港本地新冠肺炎疫情緩和，但受變種Omicron個案威脅，食物及衞生局把15個指明地方納入強制檢測公告，當中包括跑馬地寶血幼稚園及赤柱聖彼得堂赤柱幼兒園等13間學校。

另外，有一宗於病毒潛伏期間在香港國際機場滯留的確診輸入個案，政府把機場一號客運大樓5樓橙區或6樓橙區（閘口25-71）列入強制檢測公告中。

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▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



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