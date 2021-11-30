新冠肺炎。11.30｜Omicron病毒全球擴散　打疫苗抽凱滙今截止報名

全球面臨變種新冠病毒Omicron威脅，本港累計已發現3宗輸入個案，暫未有相關個案流入社區。港府進一步加強外防輸入，港府將13個曾出現個案的國家列入高風險（A區）地區，僅限已打疫苗的香港居民人境；當中總計對由12個非洲國家入境的港人，實施最嚴格的檢疫要求，抵港後須入住竹篙灣檢疫中心檢疫7天，期間必須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察該人士的健康狀況。



本港昨日（29日）新增三宗輸入個案，累計12,431宗，初步確診少於10宗。下周三（12月9日）起，市民進入食肆及表列處所須使用安心出行流動應用程式，陳肇始指，正制定合適代替安排。



信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團送出價值1,200萬元的凱滙全新一房單位供打疫苗抽獎，今日（30日）截止報名。不過兩集團當初公布送樓條件，是至今日全港至少有500萬人口已在港接種一劑或以上新冠疫苗，但至昨只有約475萬人已接種首劑疫苗，尚欠25萬人，主辦方仍未公布會否延長是次抽獎限期。



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▼11月29日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜13間學校爆發上呼吸道感染 跑馬地寶血幼稚園上榜

【00:01】】香港本地新冠肺炎疫情緩和，但受變種Omicron個案威脅，食物及衞生局把15個指明地方納入強制檢測公告，當中包括跑馬地寶血幼稚園及赤柱聖彼得堂赤柱幼兒園等13間學校。

另外，有一宗於病毒潛伏期間在香港國際機場滯留的確診輸入個案，政府把機場一號客運大樓5樓橙區或6樓橙區（閘口25-71）列入強制檢測公告中。

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▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



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【昨日總覽】新冠肺炎﹒11.30｜港錄3宗Omicron輸入個案 多13國列高風險地區

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