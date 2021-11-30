尖沙咀海景嘉福洲際酒店現「可疑物品」　原來是虛驚　店方有解釋

facebook一個旅遊資訊分享專頁，今日（30日）有貼文稱尖沙咀海景嘉福洲際酒店大堂梳化位置，發現一個可疑紙袋，內有印上「光X香X」字樣紙盒，更有電線外露，惹來網上熱議。

《香港01》記者正午前往酒店大堂視察，並無任何發現，店方之後向記者表示，原來今早聯同警方進行有關危險物品的演習，主要為測試酒店員工對突發事件的應對及處理方法，為求提高演習像真度，住客及員工在演習前並不會知情。《香港01》正就有關事宜向警方查詢。



網民形容無人看管的紙袋有電線外露不明物體。（出事啦，旅遊中伏中招報料群fb專頁）

紙盒寫上「光X香X」有電線外露不明物 職員圍欄圍封

根據網民相片及形容，今日上午約11時，位於尖沙咀海景嘉福酒店的大堂梳化位置旁，有一個無人看管的紙袋，紙袋內有一個紙盒寫上「光X香X」，且有電線外露的不明物體，職員發現後已立即用圍欄圍繞該範圍。

聯同警方進行危險物品演習 酒店：為提高像真度 住客及員工事前不知情

《香港01》記者正午12時許到「案發」現場視察，並無發現職員正處理「可疑品」，氣氛亦非常平靜。該酒店解釋指，今早聯同警方進行危險物品演習，演習中的疑似危險物品由警方提供。酒店表示，以往定期亦會為員工安排演習，主要為測試酒店員工對突發事件的應對及處理方法。另外，為求提高演習像真度，住客及員工在事前並不會知情。

《香港01》記者正午前往尖沙咀海景嘉福洲際酒店視察，並無發現“可疑物品“。（曾凱欣攝）

蕭澤頤曾指全民都要參與反恐演習 包括酒店 冀增公眾警覺性

警務處處長蕭澤頤今年7月曾表示，本港恐襲威脅級別維持中度，雖暫無具體情報顯示香港成為受襲目標，但警方會改變反恐演習模式，除警隊及其他紀律部隊，全民都要參與，舉例指會在港鐵、商場及酒店演習，更希望能「多做一啲」，增強公眾警覺性及守法意識。