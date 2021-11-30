何鴻燊遺產案｜何生前未立遺囑　長房女兒求派代表共同管理遺產

賭王何鴻燊於去年5月病逝後，長房女兒何超賢（Angela）、何超雄（Deborah）和二房長女何超瓊（Pansy）等，先後就父親的遺產向高等法院登記知會備忘，案件今（30日）在高等法院處理遺產管理人的相關申請，法官陳嘉信在庭上透露，何鴻燊生前沒有訂立遺囑，庭上亦提到大部份受益人均接受由何超瓊提出的方案，惟何超賢要求法庭也委任她方的代表管理遺產，法官押後裁決。



兩房後人均欲委派代表管理遺產

何超瓊向法庭申請，委任畢馬威會計師行的Patrick Cowley和呂綺雯，任何鴻燊遺產的管理人，同時長房的女兒何超賢，和何鴻燊的外孫女蕭玫錚(長房何超英的女兒)則要求在畢馬威的人選外，也委任安邁顧問有限公司的黃詠詩，及Edward Simon Middleton，共同任遺產管理人。

何鴻燊爭產案時序及發展(詳看下圖)

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大部份受益人同意何超瓊方案

代表何超瓊的資深大律師石永泰稱，目前有兩個方案，涉及的受益人大部份均同意何超瓊的方案，著法庭處理爭議時，需考慮涉案大多數人的意願。

石永泰續透露，何超賢原本亦同意何超瓊的方案，但其後改變主變，更入稟要求法庭委任安邁任遺產管理人。何超瓊是從傳媒報道才得知事件。而何超賢及後中止該項申請。

若有兩公司共同任管理員會增加費用

對於何超賢作「讓步」，只要求委任畢馬威和安邁顧問的人選，共同任遺產管理人，但何超瓊反對。石永泰稱，因委任兩間公司共同任遺產管理人，會令相關費用增加。

何超賢求管理人有她方人選

代表何超賢和蕭玫錚的資深大律師藍德業則指，委任兩間公司共同任遺產管理人非不可行。藍德業又指，何超賢只是要求遺產管理人中，有她一方的人選。藍德業指，因應本案的獨特情況，應接納其申請。

法官在聆訊透露，何鴻燊沒有訂立遺囑已非秘密，兩方的律師亦同意。

案件編號：HCCA 4042/2020