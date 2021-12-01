新冠肺炎. 最新｜增3宗輸入　機場4日等轉機尼日利亞男帶Omicron

衞生防護中心今日公布三宗輸入個案，包括一名菲律賓抵港外傭，一人帶有L452R變種病毒。

確診輸入個案12433為38歲男病人，於11月24日從卡塔爾經航班QR818抵港等候轉機。他因簽證相關問題於機場限制區逗留，並於11月27日於香港國際機場禁區內進行離境前檢測，結果呈陽性。病人並未接種疫苗，沒有病徵，入院後於11月27日進行的檢測對抗體呈陽性反應，入院後進行的三次檢測Ct值為30至36。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認個案帶有值得關切的變異病毒株Omicron。



全球面臨變種新冠病毒Omicron變種威脅，本港累計已發現3宗輸入個案，暫未有相關個案流入社區。部分國家禁止港人入境，港府也累計向24個出現個案的國家「落閘」，分別涉12個非洲及12個非洲以外國家，均列入高風險（A區）地區，只限已完成疫苗接種港人入境。消息指，本港再錄得一宗Omicron個案，患者來自尼日利亞。



昨日（11月30日）新增6宗輸入確診個案，累計增至12,437宗，初步確診少於5宗。截至昨日本港完成接種首劑新冠疫苗的人口只有約476萬人，佔12歲及以上居民的70.6%。



信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團送出價值1,200萬元的凱滙全新一房單位供打疫苗抽獎，要求至少500萬人口已在港接種一劑或以上新冠疫苗，主辦方昨表示未有達標，但未公布是否撤回抽獎，抑或延長抽獎限期。



Omicron｜港大袁國勇團隊成功分離病毒株 三圖看48小時感染細胞

圖為免疫熒光圖像檢測Omicron變種病毒的NP蛋白。左方是未感染組 ；中間及右邊是48小時感染組。（港大提供）

【17:08】消息指，本港再錄得一宗Omicron個案，患者來自尼日利亞。

新冠疫苗｜谷針新招 何栢良：明年如再派消費券 「打咗針先有」

【14:08】受到新變種病毒Omicron威脅，本港疫苗接種率雖然已達七成，但增幅緩慢，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，除了長者接種率偏低，本港的工作人口仍有80萬未打針，遠低於新加坡等國家，他建議政府要盡快制訂接種疫苗策略及時間表，給市民時間準備，又指明年如會再派消費券，政府可善用作誘因，「打咗針先有」。

新冠肺炎｜英航延長停飛香港安排至12月4日 形容是艱難的決定

【12:35】早前先後有英國航空的機組人員抵港後確診，同機的其他機組人員送到檢疫中心，英航之後表示，暫停到香港的航班，直至11月30日。不過英航今日（12月1日）回覆表示，目前已延長取消航班至12月4日，形容為「艱難的決定」，對旅客深表歉意，將與他們聯繫。

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Omicron｜港大成功分離病毒株 料對衞生政策、疫苗研發有影響

【11:34】香港大學醫學院微生物系講座教授袁國勇及其團隊昨日（11月30日）宣布，成功從臨床標本中分離出Omicron變種病毒。



港大醫學院微生物系系主任杜啟泓指，團隊亦擔心Omicron變種病毒會成為「大流行」，但現時難以判斷，仍需要在未來兩至三星期取得研究結果方可肯定。他又相信，相關結果對公共衞生政策及未來疫苗發展有大影響及具參考價值，若新變種病毒影響疫苗效力，自然有機會收緊防疫措施。

網傳安心出行爆第一滴血 傷者拒掃程式撼牆爆缸 民政署不評論

【00:02】「公務員secrets」Facebook專頁有帖文指，一名訪客到民政事務總署轄下位於太古城中心的牌照事務處櫃枱交文件，被要求掃瞄「安心出行」，否則不能接收文件，結果該名訪客發難尖叫，「之後仲激動到係咁撼頭埋牆撼到爆晒江（缸），連牆身都有血印！」



民政事務總署回覆查詢時，沒有否認事件，僅稱不會評論個別個案。

▼抵港人士檢疫措施（截至11月30日）▼



▼8間可即場接種復必泰私營醫護機構資料▼



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▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



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▼11.20疫下市民隔着深圳河與彼岸親友相見▼

