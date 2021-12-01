網傳安心出行爆第一滴血　傷者拒掃程式撼牆爆缸　民政署不評論

「公務員secrets」Facebook專頁有帖文指，一名訪客到民政事務總署轄下位於太古城中心的牌照事務處櫃枱交文件，被要求掃瞄「安心出行」，否則不能接收文件，結果該名訪客發難尖叫，「之後仲激動到係咁撼頭埋牆撼到爆晒江（缸），連牆身都有血印！」

民政事務總署回覆查詢時，沒有否認事件，僅稱不會評論個別個案。



（「公務員secrets」facebook專頁圖片）

帖文指傷者「爆缸」牆身留血印 最後自行離開

「公務員secrets」Facebook專頁有帖文指，指一名訪客本周一（11月29日）到太古城中心牌照事務處櫃枱交文件，「然後有同事叫佢一定要掃左安心出行先肯收佢份文件」。該名市民突然發難、尖叫，「叫到成層Office（辦公室）同事都聽到，之後仲激動到係咁撼頭埋牆撼到爆晒江（缸），連牆身都有血印！」

帖文指，辦公室的職員即時安撫該名市民，「聽講最後好似叫個客唔使掃安心出行先可以平息到事件，個客就額頭流住血咁自行離開。」該帖文形容是首宗安心出行流血事件。

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11月1日起所有進入民政署均需掃瞄場所二維碼

民政事務總署回覆查詢時表示，不會評論個別個案。

署方表示，因應政府宣布由11月1日起，除獲豁免人士外，所有政府員工和市民必須使用「安心出行」流動應用程式掃瞄場所二維碼，才會獲准進入政府大樓和辦公處所，因此所有人士進入民政事務總署及各區民政事務處的辦公處所和轄下場地（包括牌照事務處）前亦必須使用「安心出行」流動應用程式掃瞄場所二維碼，該署會因應實際情況豁免個別人士在進入辦公處所和場地時使用安心出行。所有獲豁免人士必須填寫表格登記其姓名、身份證明文件首四位數字或字母、聯絡電話和到訪日期和時間，並須於登記時按有關場所人員要求展示相關身份證明文件，以作核實。