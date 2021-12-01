躺平主義學界盛　專責小組委員鄒秉恩校長：年輕人諗住無機會買樓

教育局昨日（11月30日）公布，中小學適用的「價值觀教育課程架構」試行版，新增「勤勞」為第十個首要培育的價值觀和態度。負責編訂課程架構的課程發展議會價值觀教育常務委員會委員、和富慈善基金李宗德小學鄒秉恩指，近年接連有學生輕生，主要是因為學生自我價值不足，學生輕視個人價值，並存僥倖心態，好逸惡勞，故認為有必要加入「勤勞」的價值觀和態度。他又指，不少學校在過去亦有將「勤勞」的元素加入校訓或校本內容，故對業界而言不陌生。



課程發展議會價值觀教育常務委員會委員鄒秉恩指，學生易輕生主要是因為自我價值不足，故認為有必要加入「勤勞」的價值觀和態度。（資料圖片）

鄒秉恩：學生易輕生因對自我價值不足

開學至今，接連有學生輕生。課程發展議會價值觀教育常務委員會委員鄒秉恩，今早（1日）在電台節目表示，學生易輕生主要是因為自我價值不足，學界及非學界留意到近年學生出現「躺平主義」，以及輕視個人價值。

年輕人普遍好逸惡勞心態、有僥倖心態、無目標，而且他們遲早諗住自己沒機會買自住樓宇，倒不如用今天時間吃喝玩樂，所以更加認定我們需要重新播種「勤勞」這個第十個價值觀的需要。 課程發展議會價值觀教育常務委員會委員鄒秉恩

教育局昨（30日）公布中小學適用的「價觀就教育課程架構」試行版。（文件截圖）

他續指，不少學校在過去亦有將「勤勞」的元素加入校訓或校本內容，故對業界而言不陌生，又言「我們 50、60、70年代都經歷一段，很艱苦的工商業起飛發展時期，勤勞向上、奮發向上是我們必須持守的價值觀。」相關價值觀有助磨練學生，從而調整日常生活、懂得勤奮學習，比學業成績更為重要。

另外，新架構強調應從小加強學生的國家觀念，建立國民身份認同。鄒秉恩指，過去教育局欲以單一學科推行國民身份認同，但社會上的反對聲音大；然而，有不少學校自回歸以來，亦有將教學內容加入不同學科中，故認為今次將其列入架構內比起灌輸性教育，對培養學生相關美德更有幫助。

架構加入「勤勞」為第十個首要培育的價值觀和態度。（資料圖片)

刪去「尊重人權」字眼不等同不著重 老師可作專業判斷

至於對新架構刪去「尊重人權」和「以批判思維認識祖國」字眼，並新增要學習「愛國愛港」。鄒秉恩指，若架構字眼較敏感，有機會令校方推動時有顧慮，強調架構上不寫明不等於不著重，相信老師在教學時能夠作出專業判斷。

教育局：架構沒有刪去人權教育學習元素

教育局回應指，新架構並沒有刪去人權教育學習元素，且於各學習階段對學生的學習期望均蘊含與人權教育相關內容，同時亦沒有忽略學生分析和思維的培育。該局指，課程指引清楚指出價值觀教育的目的，是要「幫助學生持守正面的價值觀，去理解、辨析、釐清和判斷所接收的資訊的真偽或涉及的隱蔽立場，並作出理性和負責任的決定和行為」，並期望學生能「具備敏銳觸覺，慎思明辨，關心社會時事，並能辨識所蘊含的價值觀」。局方又以公民與發展科為例，指已將「批判思維」改為慎思明辨，以避免「批判」被誤解為批評。